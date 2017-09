Onderzoeken wat schuil gaat onder door de maatschappij opgelegde stereotypen. Fotografe Corinna Kern dompelt zich onder in het leven van subculturen, verspreid over de wereld. Zo documenteerde in Engeland onder meer het leven van krakers; in Afrika volgde ze Chris, een blanke Sangoma en dook ze in de wereld van de transgenders. Nu is ze in Israël, waar ze onder meer verschillende religies in kaart brengt, maar ook Israëlische soldaten. In PF magazine nr. 5 vertelt ze over de series die ze maakte in Afrika; hier komt haar meer recente werk aan bod.

“Met mijn projecten wil ik de menselijkheid van mijn onderwerpen laten zien, zodat mensen zich tot hen kunnen verhouden. Ik hoef geen foto’s te maken die de wereld veranderen, maar streef er wel naar met mijn foto’s de kijk van mensen te veranderen. Als ik mensen kan laten nadenken of nieuwe inzichten geven met mijn foto’s, dan is mijn doel bereikt,” vertelt ze over haar drijfveren.

Nieuwe omgeving

Na bijna haar hele leven in Duitsland te hebben gewoond, voelde Kern de behoefte om een nieuwe omgeving op te zoeken, om daar zowel persoonlijk als qua werk van te groeien. “Ik was vooral geïnteresseerd in landen buiten Europa. Toch kwam ik in eerste instantie in Engeland terecht. Daar heb ik mijn Master of Photojournalism afgerond. Terugkijkend was dat een van de beste beslissingen die ik had kunnen maken. Het heeft veel deuren voor me geopend en me op het juiste pad gebracht.”

Kern verhuist na anderhalf jaar van Londen naar Zuid-Afrika, om zich daar te richten op persoonlijke projecten. “Zuid-Afrika, een land met een mix aan culturen en politieke en sociale issues, is bij uitstek geschikt om aan verhalen te werken. Hetzelfde geldt voor Israël: de culturele en religieuze diversiteit, de etnische minderheden en onconventionele manier van leven trokken me aan.”

Buiten de norm

“In mijn werk draait het om subculturen. Ik ben geïnteresseerd in mijn onderwerpen: hun keuzes in het leven komen niet overeen met wat geldt als de norm. Het is heel leerzaam en interessant om deze facetten van de menselijke aard te ontdekken, om te laten zien hoe veelzijdig en mooi het leven is. Ook al zou ik niet kiezen voor hun levensstijl, toch voel ik een connectie met mijn ‘onderwerpen’. Misschien vanwege hun streven naar iets buiten de norm of hun bijzondere karakters.”

Religie

Kern woont nu in Israël. Daar heeft ze mensen met verschillende religieuze achtergronden gefotografeerd, maar ook het Israëlische leger. “Religie is overal aanwezig in Israël, vooral in Jeruzalem. De drie grootste religies ter wereld zijn er vertegenwoordigd. Jeruzalem was tijdens de eerste maanden mijn thuisbasis. Ik raakte al snel geïntrigeerd door de schoonheid en cultuur van de religies. De Ethiopische christenen gekleed in hun traditionele witte kledij, de verschillende feestdagen van de Ultra Orthodoxe Joden, de Samaritanen, een cultuur die ik nauwelijks kende. Ik ben opgegroeid in een seculier land, dus alles was nieuw en fascinerend. Ik heb veel tijd doorgebracht in de Oude Stad van Jeruzalem, waar ik foto’s heb gemaakt van verschillende feestdagen en het dagelijks leven. Het was vooral interessant om te zien hoe pelgrims helemaal opgaan in hun bezoek aan de heilige stad, hoe het geloof mensen beïnvloedt en welke dynamiek en spanningen ontstaan tussen al die gelovigen in zo’n klein stukje stad.”

Ook bij deze series is Kern dicht op de huid van haar onderwerp gekropen.“De Ultra Orthodoxe gemeenschap is vanwege zijn conservatieve cultuur het moeilijkste om te fotografen. Toegang krijgen tot deze groep mensen kan lastig zijn, vooral als vrouw. In streng gelovige gebieden heb je als fotograaf vaak te maken met scepticisme en afwijzing.”

Intiem

De foto’s van Kern zijn intiem, ze geven de kijker het gevoel deel uit maken van de leefomgeving van de hoofdrolspelers. “Ik breng veel tijd door met de mensen die ik fotografeer. Ik veroordeel de mensen niet, ga op een vriendschappelijke wijze met ze om. Dit voegt intimiteit toe aan mijn foto’s. In Israël werk ik een beetje anders dan tot dusver. Ik volg op dit moment niet één groep, maar meerdere bevolkingsgroepen tegelijk.”

Benieuwd naar series die Kern in Afrika maakte? Lees verder in PF nr. 5. Die kun je hier bestellen.