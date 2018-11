Het zevende boek over Henny

In 1975 begon Michel Szulc Krzyzanowski met het fotograferen van Henny. Een toen 16 jarig meisje die werkte aan de lopende band in een koekjesfabriek. In 1976 kwam het eerste boek over Henny uit: “Neem nou Henny”. Sindsdien volgde hij Henny en tot nu toe zijn er 6 boeken over haar gepubliceerd.

Dit jaar heeft de fotograaf Henny opnieuw 3 maanden gevolgd in haar leven. Daar was alle reden toe omdat er grote en dramatische gebeurtenissen in haar leven de afgelopen tijd hebben plaatsvonden. Deze keer heeft hij haar naast het fotograferen ook meer dan 13 uur geïnterviewd over haar hele leven. Resultaat is het zevende boek “Henny. Ik ben er nog niet”.

Henny. Ik ben er nog niet is anders dan alle vorige boeken. Voor het eerst vertelt Henny wat er allemaal werkelijk in haar leven is gebeurd. Eerlijk en recht voor haar raap. Haar leven is dramatisch. Het is ongelooflijk wat Henny allemaal heeft moeten doorstaan. Maar het boek is niet alleen een opsomming van de vaak bizarre en aangrijpende feiten.

Het boek gaat vooral over hoe Henny omgaat met wat haar allemaal is overkomen. Hoe ze dit zo bewonderenswaardig doet illustreert ze met een tatouage op haar schouder:

“Luctor et emergo”…. “Ik worstel en kom boven”…. En dat is wat Henny, ondanks alles, doet en daarmee ontroert en inspireert deze bijzondere vrouw ons tot in het diepste van ons hart.

Het Henny project kent geen vergelijk. Zij is nu 43 jaar lang in haar leven gevolgd in 6 boeken en mogelijk een zevende.

Een uitgever investeert vooraf niet meer in een fotoboek. De fotograaf moet zèlf door crowdfunding het bedrag zien op te halen voor de drukker, de ontwerper, de beeldredacteur en de uitgeverskosten. Daarom startte Michel Szulc Krzyzanowski de crowdfunding van “Henny. Ik ben nog niet klaar”.

https://www.voordekunst.nl/projecten/7966-fotoboek-henny-ik-ben-nog-niet-klaar