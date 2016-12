Een Nederlands bedrijf heeft een doe-het-zelf kit gelanceerd, waarmee je unieke beelden kan ontwikkelen met behulp van keukeningrediënten: the Ana’s Photographic Cooking Kit. Om het initiatief van de grond te krijgen, is het bedrijf een crowdfundingactie gestart.

Met de set kun je je eigen donkere kamer beleving creëren. Van eetbare ingrediënten zoals soda, vitamine C, azijn en zout, maak je eerst je eigen ontwikkelvloeistof. Vervolgens ontwerp je je beeld, door objecten op het fotografisch papier te leggen. Even kort belichten en daarna de foto ontwikkelen en klaar is kees! Een unieke afdruk is het resultaat. Voor de echte donkere kamer beleving wordt tevens een rode envelop bijgeleverd, waarin je je mobieltje kunt stoppen. Zo krijg je een mooi lichteffect.

Educatieve waarde

“De traditionele fotografie biedt een creatief proces en zorgt voor een connectie met verschillende wetenschappen, zoals scheikunde, geschiedenis en communicatie,” aldus An Zuriel, bedenker van de set. “Ons product heeft grote educatieve waard. De set is veilig en betaalbaar voor scholen. Door onze crowdfundingactie te steunen, kunnen straks de eerste sets worden geproduceerd.” Ook wil het bedrijf het geld gebruiken om een product te ontwikkelen speciaal voor scholen.

Ana’s Photographic Cooking Kit wordt ontwikkeld en geproduceerd door IMG-I, een Nederlands bedrijf. IMG-I is lid van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel (SNF).