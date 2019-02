HILVERSUM, 1 FEBRUARI 2019 – Cynthia Boll heeft de Canon Zilveren Camera 2018 gewonnen met haar serie Sinking Cities Jakarta. Voor haar fotoserie reisde Boll meerdere malen af naar Indonesië om daar de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering vast te leggen. Voorzitter van Stichting De Zilveren Camera Marcel Molle: ‘Deze winnende serie legt op aansprekende en indrukwekkende wijze vast hoe groot de impact van klimaatverandering is. Het is de serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als in journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt.’

Bij de uitreiking van de Canon Zilveren Camera vanmiddag in Hilversum was ook Koning Willem-Alexander aanwezig om het jubileumboek voor het 70-jarig bestaan van Stichting De Zilveren Camera in ontvangst te nemen. Aansluitend was hij de eerste bezoeker van de tentoonstelling in Museum Hilversum met alle winnaars en genomineerden. Als afsluiting van de ceremonie nam de koning een selfie met alle winnaars en aanwezige gasten.

Sinking Cities Jakarta

Het juryrapport over de serie Sinking Cities Jakarta was helder: ‘De keuze van de jury viel op een serie die overtuigt op fotografisch gebied, maar ook op nieuwswaardigheid en journalistieke relevantie. Klimaatverandering gecombineerd met bodemdaling in de Indonesische hoofdstad Jakarta, leidend tot een overweldigende waterproblematiek in de stad’ aldus juryvoorzitter Marc Prüst. ‘De jurystemming leverde een afgetekende winnaar op en een breed gedragen overtuiging dat De Zilveren Camera in haar 70-jarige jubileum een bijzondere en krachtige winnaar kan presenteren.’

Ook andere prijzen

Naast de Canon Zilveren Camera werd ook de Prijs voor Storytelling, voor maatschappelijk relevante verhalen die het experiment aangaan in zowel de verbeelding als de vorm, uitgereikt. Anaïs López mocht deze in ontvangst nemen voor haar project De Migrant. ‘De Migrant van Anaïs Lopez maakt het best zichtbaar wat storytelling allemaal kan bevatten. Het is een ontroerend klein gehouden verhaal dat met behulp van multimediale technieken op metaforische wijze complexe hedendaagse thema’s weet te verbinden.’ aldus Sterre Sprengers juryvoorzitter Prijs van Storytelling.

De Paul Peters Fotoprijsvoor sociaal geëngageerde fotografie ging dit jaar naar Ernst Coppejans met zijn serie Sold, een serie portretten van slachtoffers van mensenhandel. ‘Aan de serie Sold van Ernst Coppejans is eigenlijk alles goed; esthetiek en inhoud vallen samen. De zorgvuldige belichting, de stilte van de composities en de afwisselende oplossingen voor de noodzakelijke anonimiteit leveren tezamen een schrijnende schoonheid op waardoor je naar de foto’s blijft kijken.’ aldus Theo Audenaerd juryvoorzitter Paul Peters Fotoprijs.

Nieuw dit jaar is de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaargewonnen door Vincent Riemersma met zijn foto Schaduwen. ‘Deze gestileerde foto met een uitdagende compositie geeft een frisse blik op de sportfotografie, iets wat we hopelijk vaker terug gaan zien in de toekomstige edities van de NSP/ Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar.’ aldus de juryvoorzitter Jerry Lampen.

Een andere nieuwkomer dit jaar is de Zilveren Camera Publieksprijs, mede mogelijk gemaakt door CameraNu.nl. Een vakjury heeft uit de longlist 10 werken geselecteerd waarop het Nederlands publiek haar stem kan uitbrengen. De stemronde is via de website www.zilverencamera.nl/publieksprijs inmiddels geopend. Er kan tot en met 24 maart gestemd worden op de publieksprijs.

Expositie in Museum Hilversum

De tentoonstelling de Zilveren Camera 2018 is te zien van 2 februari tot en met 31 maart in Museum Hilversum. Er kan tot en met 24 maart gestemd worden op de publieksprijs. Op 30 maart wordt de winnaar van de Zilveren Camera Publieksprijs bekend gemaakt.

De Zilveren Camera

De Zilveren Camera is de Nederlandse prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie en wordt sinds 1949 uitgereikt. Stichting De Zilveren Camera is de drijvende kracht achter het initiatief. De Zilveren Camera heeft als missie de kwaliteit van de fotojournalistiek in Nederland te verhogen. Dit doet zij door bijzondere foto’s te belonen in de jaarlijkse wedstrijd, waar prijzen worden toegekend in diverse categorieën en de keuze voor de belangrijkste onderscheiding voor nieuwsfotografie in Nederland: de Canon Zilveren Camera.