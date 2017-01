‘Als de buizend me de weg wijst’ is de titel van een pelgrimsboek, gemaakt door Jasmine Debels. “Het is eigenlijk mijn dagboek, met daarin een beschrijving van de pelgrimstocht van 80 dagen die ik heb afgelegd langs de Sint Jacobskerken in België. “ Met het boek wil Jasmine geld inzamelen voor het Hart voor ALS fonds – een fonds bedoeld voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose).

“Ik liep al langer met het idee om een boek te maken om geld in te zamelen voor ALS. In 2012 ontmoette ik Alain Verspecht. In 2007 werd bij hem de diagnose ‘ALS’ vastgesteld. Een stille ziekte die zijn leven binnensluipt. Ik ben het leven van Alain gaan volgen. Het was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met ALS.

Magda

“Na een paar weken Alain in beeld te hebben gebracht, kwam ik in contact met Grietje, één van de dochters van Magda Decock (1948-2014) – ook een ALS patiënt. Grietje en haar zussen zagen hoe snel de ziekte impact had op het leven van hun moeder. Om die reden vroegen ze me of ik een reportage wou maken over haar. Een oproep die ik niet kon weerstaan. Al snel kwam ik bij Magda thuis. Magda kon haar armen niet meer gebruiken om me te verwelkomen… dat deed ze met haar glimlach, die was zo groot dat hij alles oversteeg.”

“Zowel Alain als Magda hebben me elk op hun eigen wijze veel geleerd en bijgebracht. Ik wilde dan ook iets terug doen. Een fotoboek maken over ALS, maar om één of andere reden vlotte het niet en kwam het niet van de grond. Tot ik afgelopen zomer op het idee kwam een boek vóór ALS te maken.”

Buizerd

“Ik wandel graag en heb meerdere tochten gemaakt. Zo ben ik onder meer naar Santiago de Compostela gelopen. Tijdens mijn wandeltochten zie ik regelmatig buizerds. Op momenten dat ik dacht verdwaald te zijn, hoorde ik de buizerd en waar hij aan het vliegen was, was de richting die ik heen mocht. De buizerd wees me de weg. Het duurde lang voordat ik het doorhad, maar de buizerd heeft daarom een speciale betekenis voor me. Toen ik vorige zomer tijdens het wandelen het idee had een boek te maken voor ALS, lag er net op dit moment een veer van een buizerd voor mijn voeten. Dat was voor mij een bevestiging dat het juist was. En zo is de bal gaan rollen. De tijd was er rijp voor. Mensen kwamen op mijn weg en ik had al heel snel een team achter me, dat me aan het helpen is om het project te verwezenlijken.”

Crowdfunding

Om het boek te financieren, is Jasmine een crowdfunding actie gestart via angel.me. “In eerste instantie ging de actie heel langzaam. Ik zat op 21 procent en bleef daar op steken. Mijn actie werd in verschillende nieuwsbrieven vermeld, maar dat leverde niet veel op. Mensen persoonlijk benaderen blijkt veel effectiever. Nieuwsbrieven en Facebook: het zijn vluchtige mediums. Een paar seconden na het plaatsen is het weg, niet meer terug te vinden. Inmiddels zit ik op 75 procent. De actie is verlengd tot 14 februari. Hoe dan ook, het boek gaat er komen.”

Sint Jacobskerken

Het boek gaat ongeveer 192 pagina’s tellen met zo’n 200 verschillende foto’s. In het boek is een landkaart van België opgenomen met daarop alle Sint Jacobskerken. Daarnaast bevat het een korte beschrijving van de weg, een persoonlijk dagboekverslag en zeven tekeningen. In het midden van het boek is een katern opgenomen met zwart-wit beelden van Magda en Alain. De eerste presentatie van het boek vindt plaats in de Sint Jacobskerk in Gent. Nadien worden verschillende presentaties gegeven in het land. Het boek wordt met veel zorg samengesteld en zal kwalitatief gedrukt worden. Meer informatie: www.angel.me/project/buizerd.