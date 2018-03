Daniel Shea (1985, VS) is vandaag gekozen als winnaar van de twaalfde Foam Paul Huf Award, door een internationale jury. Foam Fotografiemuseum Amsterdam organiseert jaarlijks deze internationale prijs voor jonge fotografen tot 35 jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €20.000 en een tentoonstelling in Foam.



De Foam Paul Huf Award heeft dit jaar opnieuw portfolio’s vanuit de hele wereld aangetrokken. De jury koos Shea als winnaar uit een totaal van 100 genomineerden, afkomstig uit 20 landen.

Het juryrapport stelt: “Binnen de zeer sterke en gevarieerde lijst internationale kunstenaars maakte de kwaliteit en consistentie van Daniel Shea’s subjectieve beeldtaal grote indruk op de jury. Shea gebruikt uiteenlopende visuele middelen om de complexiteit en dubbelzinnigheid van stedelijke ontwikkelingen in zijn woonplaats New York te onderzoeken. Hij put uit zijn ervaring als commercieel fotograaf om ons een verleidelijke en verontrustende wereld van beton, staal en glas te presenteren die de grenzen van feit en fictie overstijgt. Zijn nieuwste serie ’43-35 10th Street’ laat ons nadenken over hedendaags kapitalisme en de gevolgen daarvan voor een veranderend stadslandschap.”

Marloes Krijnen (directeur Foam): “Het werk van de genomineerden van dit jaar was van ongelooflijk hoge kwaliteit. We zijn heel enthousiast over de keuze van de jury voor Daniel Shea. Eén van onze belangrijkste ambities is het ontdekken en steunen van internationaal, fotografietalent en de Foam Paul Huf Award is daarbij, naast het Foam Magazine Talent issue en de bijbehorende internationaal reizende tentoonstelling, van groot belang. Het is fantastisch dat we het werk van Daniel Shea kunnen toevoegen aan de lijst met winnaars van deze prestigieuze prijs, die een belangrijke indicator is geworden voor veelbelovend jong talent. We zien uit naar de solotentoonstelling van Shea die we in het najaar zullen presenteren in Foam.”

De jury van de Foam Paul Huf Award 2018 bestond uit:

Gregory Barker, juryvoorzitter (uitgever, STANLEY/BARKER, Verenigd Koninkrijk)

Marina Chao (assistent curator International Center of Photography, Verenigde Staten),

Tristan Lund (adviseur en dealer voor fotografieverzamelaars, Verenigd Koninkrijk),

Whitney Richardson (creatief visueel strateeg, beeldredacteur New York Times, Verenigde Staten)

Lars Willumeit (onafhankelijk curator, schrijver en redacteur, Zwitserland)

Voormalige winnaars zijn:

2017 – Romain Mader (1988, Zwitserland), 2016 – Daisuke Yokota (1983, Japan), 2015 – Momo Okabe (1981, Japan ), 2014 – Daniel Gordon (1980, Verenigde Staten), 2013 – Taiyo Onorato & Nico Krebs (1979, Zwitserland), 2012 – Alex Prager (1979, Verenigde Staten), 2011 – Raphaël Dallaporta (1980, Frankrijk), 2010 – Alexander Gronsky (1980, Estland), 2009 – Leonie Hampton (1978, Verenigd Koninkrijk), 2008 – Pieter Hugo (1976, Zuid-Afrika), 2007 – Taryn Simon (1975, Verenigde Staten) en Mikhael Subotzky (1981, Zuid-Afrika).

De tentoonstelling met het werk van Daniel Shea zal eind 2018 te zien zijn in Foam.

Paul Huf

De Foam Paul Huf Award is in het leven geroepen vanwege de bijzondere band die Foam heeft met de Nederlandse fotograaf Paul Huf (1924-2002). Paul Huf stond bekend vanwege zijn vernieuwende manier van fotograferen en was een belangrijke ambassadeur voor het ontstaan van Foam Fotografiemuseum Amsterdam in 2001.