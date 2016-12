Dansers zonder opsmuk: de een in tutu, de ander in trainingspak. Tatoeages op de arm zichtbaar, niet weggeschminkt zoals bij een voorstelling. In zijn boek ‘Ballet in de Studio’ draait het om de danser en zijn of haar persoonlijkheid. “Bij ballet wordt vaak gedacht aan tuttige, te dunne meisjes, die leven in een afgeschermde wereld,” aldus Rob Becker. “Ik heb echter andere ervaringen. De mensen die ik heb gefotografeerd zijn veelal jonger dan veertig en staan midden in het leven. Ze gaan naar dancefeesten en de mannen drinken ook weleens een biertje. Om het op dit niveau te redden, moet je beschikken over een sterke persoonlijkheid.”

Geen grijze muisjes dus, maar echte atleten. “Atleten met een kunstzinnig beroep. Het zijn geen doetjes.” Hij fotografeerde ze in de studio: een kale ruimte, met witte muren, helder verlicht met steevast de barre op de achtergrond. “Het was een privilege om met deze mensen samen te werken in de studio. Normaal gesproken fotografeer je dansers tijdens een voorstelling of repetitie, als fly on the wall. De dansers gaan dan verscholen onder lagen make-up en kostuums. Nu kon ik 1 op 1 of 1 op 2, in enkele gevallen 1 op 3 met ze werken.”

Gericht op samenwerking

Dansers blijken goede modellen. “Ze zijn gericht op samenwerking. Wanneer je ze bij wijze van spreken vraagt om hun linkere pink 5 millimeter hoger te houden, dan gebeurt dat ook. Er was echt sprake van intensief contact. Ook een voordeel van de studio: daardoor kon ik de mensen echt fotograferen zoals ze zijn. De studio, dat is de plek waar ze de meeste tijd doorbrengen, waar ze voor zichzelf aan het werk zijn.”

Hoe is het idee voor deze serie ontstaan? “Via vrienden leerde ik een dansstel kennen, een Italiaan en een Spaanse. Ze stonden op het punt om te stoppen met dansen. Ondanks al die jaren als dansers, hadden ze nauwelijks foto’s van zichzelf. Ik heb aangeboden om foto’s van hen te maken, als herinnering voor later. Het was erg fijn om met ze te werken. Ik herinnerde me opeens weer dat ik vanuit het verleden ook positieve ervaringen had met dansers. Zo is het verder gegroeid.”

‘Gentleman’s agreement’

“Ik had vrij snel het gevoel dat er een serie of zelfs een boek in zat. Ik heb mensen persoonlijk benaderd om hen te vragen of ik ze mocht fotograferen. Dansers zagen foto’s van anderen en wilden daarom ook graag meedoen. Ze hebben veelal hetzelfde probleem: ze hebben geen foto’s van zichzelf. We hadden daarom een soort gentleman’s agreement: ik maakte foto’s die zij mochten hebben als print of bestand. In ruil daarvoor mocht ik hen fotograferen.”

“De dansers mochten zelf bepalen welke kleding ze droegen. Voorafgaand aan elke shoot heb ik poses uitgetekend. De ene danser heeft zelf ideeën over een mooie pose, de andere wil vooral van de fotograaf horen hoe hij moet staan.” Becker heeft dansers van vier gezelschappen gefotografeerd: het Nationale Ballet, het Nederlands Dans Theater, Scapino Ballet Rotterdam en het Internationaal Danstheater. Daarnaast heeft hij portretten gemaakt van choreografen en dansers die inmiddels gestopt zijn met het vak. “Van alle dansers is Michaela DePrince de enige die niet in actie is vastgelegd: ze was op dat moment geblesseerd.”

Opbouw

Drie jaar en negen maanden later is het boek ‘Ballet in de Studio’ klaar. “We hebben getracht het hele boek interessant te maken voor de lezer. Daarom zie je in de eerste helft van het boek dansers in verschillende bewegingen en poses. In het midden zijn portretten opgenomen, geprint op ander papier. En in het laatste deel staan dansers in de meest spectaculaire bewegingen. Zo is er een echte opbouw en blijft het boek van begin tot eind interessant.”

Voor dit boek hoefde de Becker geen gebruik te maken van crowdfunding. “De uitgever had vertrouwen in dit project. Het uitgeven van boeken blijft echter altijd een gok. Je weet nooit van te voren zeker dat het boek een succes wordt. Tot dusver zijn de reacties echter positief.”

Na zo’n langdurig project bestaat de kans in een zwart gat te vallen. Becker heeft echter voldoende om handen om dat te voorkomen. Hij is nog druk met de afronding van twee andere series: een met portretten van fotografen en een andere gaat over Barcelona. “Daarnaast blijf ik doorgaan met het fotograferen van dansers.”

Het boek ‘Ballet in de Studio’ kost 50 euro en is verkrijgbaar in de boekwinkels of rechtstreeks bij de uitgever. Meer informatie: www.robbecker.nl.