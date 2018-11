In het Joods Historisch Museum is een grote overzichtstentoonstelling te zien van de joodse Pools-Amerikaanse fotograaf David Seymour (1911-1956), ook bekend onder zijn naam Chim.

© Chim (David Seymour) Magnum Photos Courtesy Chim Estate

Tereska, een meisje in een tehuis voor getraumatiseerde kinderen, bij haar tekening van ‘thuis’, Warschau, 1948

David Seymour was een van de grootste documentaire fotografen van de 20ste eeuw en samen met zijn vrienden Robert Capa en Henri Cartier-Bresson in 1947 grondlegger van het fotobureau Magnum Photos. Zijn fotografie bestrijkt een periode van bijna 25 jaar, van de vroege jaren dertig tot zijn plotselinge dood in 1956, en toont de meest heftige gebeurtenissen van die tijd: de grote vooroorlogse politieke demonstraties en stakingen in Frankrijk, de Spaanse Burgeroorlog, en de opbouw van het verwoeste Europa na de Tweede Wereldoorlog. Met name zijn foto’s van door de oorlog getraumatiseerde kinderen trokken destijds de aandacht. De bescheiden Seymour bleef lang in de schaduw van zijn beroemde vrienden en geniet weinig bekendheid bij het grote publiek. Deze verrassende en indrukwekkende tentoonstelling zal hier zeer zeker verandering in brengen. De tentoonstelling is samengesteld door het International Center of Photography in New York.

