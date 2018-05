David Yarrow is in 1966 geboren in Glasgow, Schotland. Hij begon al jong met fotograferen en als 20-jarige werkte hij als fotograaf voor The Times op het voetbalveld bij de Wereldbekerfinale in Mexico City. Op die dag maakte David de beroemde foto van Diego Maradona die de wereldbeker vasthield en als gevolg daarvan werd hij veelvuldig gevraagd om te fotograferen bij de Olympische Spelen en diverse andere sportevenementen. Pas vele jaren later ontdekte hij zijn ware comfortzone in het vastleggen van de natuur met zijn indringende en meeslepende fotografie, waarmee hij een steeds groeiende groep volgers creëerde onder kunstverzamelaars. Nu, in 2018, heeft David een stevige reputatie opgebouwd als een van de bestverkopende kunstfotografen ter wereld.