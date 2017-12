Wie kent niet Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, William Klein, August Sander, Robert Mapplethorpe en Sebastião Salgado? Deze woudreuzen uit de geschiedenis van de fotografie en met hen nog vele anderen, in het totaal twintig, zijn samengebracht in een kloek boek, 446 pagina’s, met een nogal voor de hand liggende en uiteraard een groot publiek bereikende titel De grootste Fotografen.

De selectie van dit soort overzichtsboeken is altijd arbitrair en met deze namen kun je je nooit een buil vallen. Robert Capa is altijd een klinkende naam en Man Ray ook en Martin Parr ook. Dus je zit altijd goed. “De twintig fotografen in dit boek – met ieder hun eigen verhalen en ervaringen – zijn stuk voor stuk legendarisch.” Dat is precies de insteek. Dat Gabriele Basilico hier ook in staat vind ik wel bijzonder, maar dat wordt duidelijk als je erachter komt dat het van oorsprong een Italiaanse uitgave is.

Je zou er van alles tegen dit soort verkoop-succes-boeken kunnen hebben, maar voor lezers die in één boek een relevant overzicht willen hebben van de highlights in de geschiedenis van de fotografie, evenwel zonder de noodzakelijke historische context, hebben met dit boek een mooi overzicht. Het boek is strak en mooi vorm gegeven, de inleidende teksten bij elke fotograaf passen precies op één pagina en het boek is uitzonderlijk goed gedrukt, zeker als het gaat om zwart wit afdrukken. Van Walker Evans zag ik nog niet eerder zulke mooie portetten gedrukt in een boek. De quote die bij zijn werken staat afgedrukt vind ik wel een mooie en rekent meteen af met al dat gezever over de discussie of fotografie kunst is of niet.

“Of de fotograaf nu een kunstenaar is of niet, hij is een vrolijke hedonist, gewoon omdat het oog in gevoelens doet en niet in gedachten.”

Ook de fotokeuze is gelukkig niet altijd gebaseerd op het cliché. Van James Nachtwey kende ik veel foto’s nog niet en ook bij de overbekende Steven McCurry waren en nog nieuwe beelden. Van Martin Parr nog een aardig citaat: “De fotografen van Magnum voelden de plicht om vanuit huis op kruistocht te gaan naar de plaatsen die zijn getroffen door hongersnood en oorlog. Ik ben vanuit huis de supermarkt om de hoek binnengegaan, omdat da voor mij betekent dat ik in de voorhoede sta.”

Uit de inleiding: Elke fotograaf vertegenwoordigt met zijn bijdrage een pioniersmoment, een nieuwe manier van zien, bij het maken van portretten (August Sander), modefoto’s (Peter Lindbergh, Herb Ritts), reisfoto’s (Steve McCurry), oorlogsfoto’s (Robert Capa, James Nachtwey) of door vorm te geven aan perversie en dromen (Helmut Newton, Nobuyoshi Araki). We leren de wereld kennen door de blik van Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Elliott Erwitt en William Klein. Daarnaast biedt het werk van onder meer Man Ray, Robert Mapplethorpe en Martin Parr ons fascinerende foto-ervaringen.

Uitgeverij THOTH Gebonden uitgave 440 illustraties prijs € 34,99