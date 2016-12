De Kus (ook bekend als V-J Day), de beroemde foto van Alfred Eisenstaedt, heeft op een veiling in Wenen 48 duizend euro opgebracht. De foto werd aangeboden door de Oostenrijkse galerie Westlicht voor een startprijs van 8 duizend euro.

Eisenstaedt maakte de foto op Times Square op 14 augustus 1945 tijdens V-J Day (Victory over Japan Day). Op de foto is een matroos te zien die een hartstochtelijk een zuster zoent. De naam van de matroos is onbekend, wel is duidelijk wie de zuster is. Het gaat om Greta Friedman, die in september van dit jaar op 92-jarige leeftijd is overleden. Friedman groeide op in Wiener Neustadt en emigreerde in 1938 naar de VS.

Dennis Stock

Naast De Kus werden ook andere beroemde foto’s geveild. Voor een foto van James Dean, gemaakt door Dennis Stock, werd 38.400 euro betaald. Deze foto werd in 1955 gemaakt en toont Dean met een sigaret in de mond, lopend door de regen over Times Square. Andere iconische foto’s die onder de hamer gingen, zijn ‘Raising the flag on Iwa Jima’ van Joe Rosenthal, ‘Le baiser de l’Hôtel de Ville’ van ‘Robert Doisneaus en een pigmentdruk uit 1914 van František Drtikol. Meer informatie: www.westlicht-auction.com.