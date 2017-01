De nieuwe Leica M komt met een eigen ISO draaischijf bovenop de camera en is de slankste digitale M tot nu toe. De camera heeft daardoor geen enkele I/O poort meer en een kleinere batterij, maar krijgt wel voor het eerst WiFi aan boord.

Intern heeft de M10 een nieuwe 24MP full-frame CMOS sensor en Maestro II beeld processor. De sensor heeft geen low-pass filter en de de glazen beplating van de sensor werkt als infrarode cut-off filter. Deze combinaties zorgen voor een hoog dynamisch bereik en scherpte. De nieuwe processor zorgt, samen met een grotere buffer van 2GB, voor continu opnamen tot vijf beelden per seconde.

De topplaat van de M10 is met 33,75mm de slankste in de digitale M-lijn en benadert de afmetingen van de analoge M camera’s. Dit zorgt er echter wel voor dat er geen I/O sporten meer op de camera zitten en ook de batterij is daardoor kleiner. Het aantal knoppen achterop de camera is teruggebracht, naast de richtingknop zijn er alleen nog drie knoppen voor Live View, Play en Menu. De ISO draaischijf is nu bovenop de camera geplaatst en is instelbaar van 100 tot 6400. Het volledige ISO bereik van de M10 gaat tot ISO 50.000.

De zoeker heeft nu een beeldhoek die 30% groter is en de vergrotingsfactor is nu 0,73x. Ook de ideale afstand tot de zoeker is met 50% toegenomen waardoor deze makkelijker is te gebruiken, vooral voor brildragers.

De Leica M10 is ook de eerste M-camera met WiFi. Het draadloos overzetten van foto’s werkt momenteel alleen nog met mobiele apparaten van Apple, maar een Android versie zal snel volgen. Met de Leica M-app kunnen RAW beelden in het bekende DNG formaat overgezet worden en ook kan de camera op afstand worden bediend.

De Leica M10 is direct verkrijgbaar voor € 6.500,-.