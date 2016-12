next

Het decembernummer van Pf verschijnt vrijdag 23 december. Deze uitgave van Pf bevat tevens de Beeldspecial winter 2016/2017.

Patrick Willocq

Kleurrijke fotografie, met theatrale achtergronden die doen vermoeden dat ze met behulp van Photoshop in elkaar zijn gezet. Niets is minder waar. De Franse fotograaf Patrick Willocq maakt de achtergronden samen met de mensen waar zijn foto’s over gaan. Het zijn kunstprojecten waar de lokale bevolking volop aan meedoet, want het zijn hun verhalen die Willocq verbeeldt.

Tanneke Peetoom

Ondanks dat Tanneke Peetoom pas zes jaar geleden begon met fotograferen, is ze er inmiddels zo druk mee dat haar agenda tot half 2017 is volgeboekt. Haar portretten kenmerken zich door lichte kleuren en de artistieke, romantische uitstraling.

Tryntsje Nauta

Tryntsje Nauta wilde een beroep waarbij ze bezig kon zijn met kinderen en mensen, maar schilderen, dat was toch ook wel fijn. Toen de opleiding aan de PABO ook de mogelijkheid bood om kennis te maken met fotografie viel alles op zijn plaats.

Martin Usborne

De manier waarop de mens zich verhoudt tot andere dieren is het centrale thema in het gros van het werk van de Britse fotograaf Martin Usborne. En al wordt de manier waarop hij dat verbeeldt soms met tederheid verzacht of met subtiele humor verluchtigd, het levert prachtige, maar donkere, dramatische en droeve foto’s op.

ParisPhoto

ParisPhoto is de belangrijkste fotografiebeurs ter wereld: het is het moment dat alle belangrijke galeries de belangrijkste verzamelaars elkaar vinden onder het indrukwekkende glazen dak van het Parijse Grand Palais.

Editen: keuzes maken

Een aspect dat voor veel fotografen lastig blijft, is editen. Hoe doe je dit?

Olympus OM-D E-M1 Mark II

De Olympus OM-D E-M1 Mark II is een camera die de grenzen verlegt van wat mogelijk is met spiegelloze camera’s.

Zeiss Otus

Zeiss heeft met de Otus-lijn een serie objectieven op de markt gebracht waarbij maar een ding belangrijk is: beeldkwaliteit. Al het andere is daaraan ondergeschikt gemaakt. De Otus-objectieven zijn in meer dan een opzicht indrukwekkend.

Licht op locatie: Jouk Oosterhof

Het licht van Jouk Oosterhof heeft wortels in het verleden, maar het pakt ook de hedendaagse tijdsgeest.

Personal Branding

Keuzes maken het succes. Als fotograaf moet je je onderscheiden om boven de massa uit te steken. Personal branding is hierbij een zeer toereikende tool. Hoe ga je te werk?

Juridisch: Regelgeving fotovermenigvuldiging

Foto’s vermenigvuldigen: wat mag wel en wat niet?

DuPho: Verlangen naar ‘dokamagie’

In de digitale fotografie is steeds meer mogelijk. Toch lijkt er onder beroepsfotografen een trend te ontstaan om terug te keren naar de meer chemische technieken; ze missen het handwerk en de magie van de donkere kamer. Ze willen zich weer onderscheiden door iets ambachtelijks te maken en onderzoeken daarvoor oude en nieuwe technieken. Drie DuPho-leden vertellen over hun zoektocht.

Marielle van Uitert

Nieuws

Uitgelicht

Column Filip Naudts

Kiek ‘ns an

De gadget van

Boeken

Colofon

Beeldspecial winter 2016/2017

Hans Gerritsen

Stacii Samidin

Colijn van Noort

MPN Brons kwalificaties

DuPho

Storytelling

