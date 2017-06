Sport is emotie. Al die uren trainen voor dat ene moment waarop het net wel of net niet lukt. In de serie Determination van Andrea van Steensel is deze emotie terug te zien. Daarin draait het niet om het winnende doelpunt, maar het proces van het vallen, weer opstaan en het nogmaals proberen. Drie werken uit het afstudeerwerk van fotografe Andrea van Steensel worden geëxposeerd tijdens Fotofestival Naarden.

Voor haar afstudeerwerk maakte ze een serie van twintig beelden van sporters die uiteenlopende sporten beoefenen: van hockey tot turnen. In Naarden zijn beelden te zien van verspringen, turnen en schermen. Steensel is zelf altijd sporter geweest. “Maar nu werkt het lichaam niet meer als dat van een twintigjarige. De sportwereld vind ik echter een fijne omgeving. Ik zie sporten als positief onderdeel van het leven. Die positiviteit fotografeer ik graag. We zien al genoeg beelden van de zelfkant van het leven. In mijn werk probeer ik ook de hoop op goede tijden terug te laten doorschemeren. Of iets nu wel lukt of niet, er bestaat altijd de kans om het beter te doen.”

Die positiviteit komt terug in haar dagelijks werk. “Ik werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het fotograferen doe ik veelal in het weekend. Bijna elk weekeinde ben ik in een sporthal of op een sportveld te vinden. Daarvoor ga ik op zoek naar evenementen waar ook topsport te zien is. Vaak werk ik in opdracht. Ik maak ook wel foto’s van amateurs of publiekssport, maar dat is meer voor het plezier.”

Emotie

“Wanneer ik in opdracht van bonden of sponsoren fotografeer, gaat het natuurlijk vooral om verslaan van een wedstrijd. Daarnaast probeer ik ook de beelden achter de schermen te maken. Juist die momenten waarin emotie te zien is.”

Van Steensel heeft geen favoriete sport die er voor haar uitspringt qua fotografie. “Ik heb wel een voorkeur voor individuele sporten of sporten die je met z’n tweeën doet. Sporten waarbij je qua prestatie alleen op jezelf kunt vertrouwen. In een teamsport doe je het met elkaar, en is iedereen verantwoordelijk.”

Net als de sporters heeft Van Steensel veel tijd geïnvesteerd in deze serie. “Het maken van deze serie voelde als een eindexamen. Het was best pittig om dit naast een baan te doen. In december 2016 ben ik afgestudeerd. Het feit dat mijn beelden uit vele inzendingen zijn uitgekozen en op Fotofestival Naarden hangen, voelt als erkenning. Na het harde werken is er nu tijd voor ontspanning. Dit is een leuke fase: ik krijg de kans om mijn werk te laten zien en mag er over praten. Ik hoop daardoor meer bekendheid te krijgen als fotograaf. Met als resultaat meer opdrachten.”

Maatschappelijk vlak

“Een volledige loopbaan als fotograaf, daar ben ik niet naar op zoek. Met mijn andere werk voeg ik op het maatschappelijk vlak echt iets toe, dat vind ik belangrijk. Ik wil me wel verder bekwamen in de sportfotografie. De combinatie tussen fotografie en mijn werk is goed te doen. Sportevenementen vinden veelal plaats in het weekend en de data zijn meestal lang van te voren bekend, dus qua werk valt dat wel te regelen.”

Droomklus

Qua sporter zou Van Steensel tennisser Roger Federer graag voor haar lens krijgen. “Omdat hij alles heeft: doorzettingsvermogen, talent. Bovendien is hij spelbewust, weet hij wie hij is en welke rol hij heeft in de sport.” Over een sportevenement hoeft ze ook niet lang te twijfelen. “Als ik over een aantal jaar wordt uitgenodigd voor de Olympische Spelen, dan zeg ik direct ja. Dat is een droomklus. Dan heb je het wel gemaakt als sportfotograaf.” Meer informatie: www.andreavansteensel.nl.