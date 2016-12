Fotografen worstelen nog wel eens met of ze digitale bestanden ‘prijs’ moeten geven aan de klant. Is het niet beter om alleen producten te verkopen, zoals een afdruk of album? Dan heb je immers controle over de kwaliteit van het eindproduct. Want het doet een fotograaf toch een beetje pijn, wanneer hij geconfronteerd wordt met klanten die zijn foto’s het liefst bij een drogist laten afdrukken. Robert Govers, initiatiefnemer van Happix, geeft zijn mening over deze kwestie.

“Deze discussie dateert feitelijk uit het tijdperk van de negatieven,” vindt Govers. “Als fotograaf gaf je deze in het verleden niet af. Je verkocht de klant een afdruk of bijbestellingen. De kans dat een negatief verkeerd werd geprint was heel erg groot. En dan zag jouw werk er niet goed uit. Geen goede reclame voor een fotograaf.”

Meerwaarde

“Wanneer de klant vraagt om de digitale bestanden kun je verschillende dingen doen. Je kunt weigeren en vertellen dat je alleen producten verkoopt. Dit om de kwaliteit te waarborgen. Je verkoopt dus meerwaarde. Vanuit het oogpunt van de fotograaf heel logisch. Voor de klant is het echter lastiger te begrijpen. Het bestand is namelijk in zijn ogen al het eindproduct. Het is net alsof je bij de bloemenwinkel naast een bosje bloemen verplicht wordt ook een vaas te kopen, omdat het bosje daarin het beste uitkomt.”

Watermerk

“Een andere oplossing is het aanbrengen van een watermerk of het toevoegen van meta-data aan het bestand. Sommige fotografen sturen alleen lage resolutie beelden. Het watermerk is echter weg te werken met Photoshop. En klanten willen alles, niet alleen de lage resolutie beelden.”

Misbruik

“Ik zou daarom toch, wanneer de klant daarom vraagt, de bestanden ‘prijs’ geven. De kans bestaat dat je daarna als fotograaf alsnog benaderd wordt om de foto’s om te zetten in een product, omdat je klant niet goed weet wat hij er mee aan moet. Via google kun je omgekeerd zoeken op je afbeelding, dus op die manier kun je misbruik te lijf gaan. Eerlijk gezegd denk ik dat het met het misbruik wel meevalt. Er zijn heel veel beelden beschikbaar en er komen dagelijks zoveel nieuwe beelden bij, dat de kans dat jouw beelden worden gebruikt, vrij klein is.”

Aandacht

“Het verdienmodel van fotografen is veranderd. Vroeger verdiende de fotograaf aan zijn product. Het negatief vertegenwoordigde waarde. Tegenwoordig zit de waarde van de fotograaf vooral in het geven van aandacht, uren en kennis. Daar vraagt de markt om en zo kun je je als fotograaf onderscheiden. Als de vraag veranderd, moet je daar als foto-graaf in mee.”