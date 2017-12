Het Nederlands Fotomuseum start met het digitaliseren van alle 442 contactalbums van Cas Oorthuys, één van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen. In de afgelopen jaren is het besef ontstaan dat deze fragiele albums een belangrijke museale waarde hebben voor het Nederlands fotografisch erfgoed. Daarom wil het museum de albums niet langer als gebruiksvoorwerp behandelen, maar als unica bewaren. Om het archief van Oorthuys toch toegankelijk te houden start het museum met het digitaliseren van alle contactalbums. Dit wordt één van de grootste digitaliseringsprojecten in de geschiedenis van de Nederlandse fotografie.

Het officiële startschot voor dit project wordt gegeven tijdens de internationale fotobeurs Paris Photo in de Fondation Custodia in Parijs, in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur dhr. Pieter de Gooijer.



Links: contactvel, Calle Mayor, Madrid, Spanje (1954-1956) © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum

Rechts: Calle Mayor, Madrid, Spanje (1954-1956) © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum

Kabinet van Cas

Het Nederlands Fotomuseum beheert het volledige archief van fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975). Oorthuys is één van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de 20ste eeuw en kan zich meten met de internationale top van de naoorlogse documentaire fotografie als Werner Bischof en Henri Cartier-Bresson.

Een bijzonder onderdeel van dit archief is het zogenaamde Kabinet van Cas, bestaande uit 442 contactalbums. Samen met zijn vrouw Lydia vervaardigde Oorthuys deze albums met daarin handmatig ingeplakte contactafdrukjes van 6×6 cm. Die albums gebruikten zij om foto’s te kunnen laten zien aan o.a. klanten om vervolgens meteen het bijhorende negatief te kunnen vinden voor het maken van een afdruk.

De albums staan in 36 houten kastjes, gerangschikt op thema. In totaal bevatten de albums meer dan 500.000 contactafdukken, die direct toegang geven tot de negatiefnummers. Daarom is het voor het beheer en gebruik van het Oorthuys archief van onschatbare waarde. Tot op de dag van vandaag worden de albums op deze manier geraadpleegd.

Deze albums zijn uniek in de geschiedenis van de Nederlandse fotografie. Bovendien geven aantekeningen bij de foto’s in de albums inzicht in de werkwijze van Oorthuys. Dit maakt het Kabinet van Cas tot een museaal object. Daarom wil het museum de albums niet langer als gebruiksvoorwerp behandelen, maar als unica bewaren in het depot. Om het archief van Oorthuys toch toegankelijk te houden start het museum met het digitaliseren van alle albums.

Captions for Cas

Het Nederlands Fotomuseum grijpt dit moment aan om tegelijkertijd een slag te slaan met de beschrijving van het archief van Oorthuys. De urgentie is hoog, omdat de verwachting is dat veel kennis over het werk van Oorthuys ligt bij de oudere generaties. Onder de titel Captions for Cas komt vanaf februari 2018 een deel van de reeds gedigitaliseerde contactvellen online te staan. Via dit online platform kan iedereen meewerken aan het beschrijven van foto’s.

Overzichtstentoonstelling najaar 2018

Tegelijkertijd maakt het Nederlands Fotomuseum zich op voor de langverwachte overzichtstentoonstelling van het werk van Cas Oorthuys. Onderzoek naar zijn contactalbums en het omvangrijke archief met vintage prints zal ertoe leiden dat de tentoonstelling nieuwe inzichten bieden op het werk van Oorthuys.

De tentoonstelling wordt geopend op 14 september 2018 in het Nederlands Fotomuseum, waarna een internationale tour volgt. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie.