Birgit Donker (1965) wordt directeur van het Nederlands Fotomuseum. Zij volgt Ruud Visschedijk op, die het instituut zeventien jaar leidde. Donker is thans directeur van het Mondriaan Fonds, hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarvoor werkte ze voor NRC Handelsblad, onder meer als hoofdredacteur en als kunstverslaggever.

Donker trad in 2012 aan bij het Mondriaan Fonds en stond daar voor de taak de gevolgen van de bezuinigingen op erfgoed en vooral ook beeldende kunst (ruim dertig procent) op te vangen. In het beleid van het fonds stonden zichtbaarheid, samenwerking en opdrachtgeverschap centraal. Inmiddels heeft het fonds extra geld gekregen, onder meer voor talentontwikkeling van kunstenaars en voor cultureel erfgoed. Donker trad de afgelopen jaren ook op als voorzitter van Beeldende Kunst Nederland, het overlegforum dat onder andere de honorariumrichtlijn beeldend kunstenaars ontwierp.

Hugo Bongers, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuseum, is blij en trots om Birgit Donker te kunnen presenteren als nieuwe directeur/bestuurder van het museum. ”Met Birgit Donker versterkt en verbreedt het museum zijn basis als erfgoedinstelling. Met haar kennis, ervaring en netwerken in de wereld van cultuur en erfgoed verstevigt zij het profiel van het museum als belangrijkste erfgoedinstelling op het terrein van fotografie in Nederland en als een van de grote fotomusea in de wereld. Haar eerdere ervaring als hoofdredacteur van NRC Handelsblad verbreedt onze blik op de mediawereld die al anderhalve eeuw van groot belang is voor de ontwikkeling van de fotografie als medium om de wereld te leren kennen en te begrijpen.”

Birgit Donker zegt over haar aanstelling: ‘Dit is een fantastische kans; het Nederlands Fotomuseum is hét nationale museum voor fotografie en visuele cultuur. Het beheert een schat aan beelden van onder veel meer Ed van der Elsken en Viviane Sassen en het heeft een dynamisch expositiebeleid, met nu een tentoonstelling rond het werk van Cas Oorthuys en Charlotte Dumas die de collectie belicht. Wat het museum is en doet mag nog meer voor het voetlicht worden gebracht en daar wil ik graag aan bijdragen.’

Voorzitter Annelies van der Pauw van de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds: ‘Birgit heeft het nieuwe Mondriaan Fonds de afgelopen zes jaar daadkrachtig neergezet als hét publieke fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Onder haar leiding zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, zoals de invoering van het kunstenaarshonorarium en een groeiend besef van het grote belang van kunst en erfgoed voor onze samenleving. Een wapenfeit is ook het succes van de startersexpositie Prospects & Concepts.’

Donker treedt op 15 november in dienst van het Nederlands Fotomuseum.