Docking Station organiseerde zaterdagavond 23 september in het kader van UNSEEN een avond over storytelling. Het evenement vond plaats in het VondelCS in een overvolle zaal. Meerdere storytellers vertelden op hun eigen audiovisuele wijze hun familieverhalen. Vier storytellers werden geïnterviewd, waarbij ze hun concept, proces en uitvoering van hun individuele projecten toelichtten.

Het was een avond van meeslepende familieverhalen die ook als universeel geinterpreteerd kunnen worden. De avond werd gepresenteerd door Jaïr Stein. In gesprekken op het podium deelden de beeldmakers uit verschillende disciplines en achtergronden hun inzichten met het publiek. Vier storytellers Sara Kolster, Yan Ting Yuen, Ogutu Muraya en de fotografe Sim Chi Yin vertelden hun eigen persoonlijke verhaal.

De Singaporese fotografe Sim Chi Yin sprak over haar uitgebreide project One Day We’ll Understand. Voor haar project deed ze een onderzoek naar een mysterieus hoofdstuk van de Koude Oorlog in Azië, waarbij ze de geschiedenis van haar opa als leidraad heeft genomen. Als kind groeide Sim Chi Yin in Singapore in een anticommunistisch gezin op. Ze wist dat haar mysterieuze opa in China was overleden. Voor haar familie bestond hij niet en zelfs haar oma’s grafsteen droeg ​​zijn naam niet. De afgelopen zes jaar heeft Sim zich in het verhaal van haar opa verdiept. Ze kwam erachter dat zijn verhaal een onderdeel was van de strijd tegen het kolonialisme en de Koude Oorlog tussen Oost en West in de 20e eeuw. Haar foto’s werden op het doek geprojecteerd waarbij Chi Yin tegelijkertijd haar verhaal vertelde. Interessant was dat ze haar familiegeschiedenis gebruikte als uitgangspunt om de geschiedenis van China te vertellen.

Docking Station is een nieuw fotografie platform dat openstaat voor grote verhalen van storytellers. Ze brengen visual stories op een hoger plan om het publiek te bereiken. Iedere maand wordt er een nieuw talent gescout door de Docking ambassadeurs. De organisatie gelooft in de kracht van verhalen en in het belang dat deze verhalen gezien en gehoord worden. Het netwerk en de partners van Docking Station helpen de talenten hierbij mee. Ook heeft Docking Station een artist residence opgericht in het Vondelpark. Ze geven opkomend talent vanuit de hele wereld de kans om hun Visual Story te vertellen in het creatieve werkveld. De grondleggers van Docking station zijn Anaïs Lopéz en Marga Rotteveel.

voor meer informatie: http://www.dockingstation.today