In deze 30e editie van De Donkere Kamer hebben we de Canadese fotografe Amber Bracken te gast die met haar serie Standing Rock – over het protest tegen de Dakota Access Pipeline – dit jaar de eerste prijs in de categorie ‘Contemporary Issues’ bij World Press Photo won. Jeff Cowen vertelt over zijn expositie Photoworks in Huis Marseille. Fotograaf Leo Erken licht zijn virtual reality project ‘Frieda and the hidden animals’ toe en we maken kennis met de nieuwe directeur van Noorderlicht Photofestival Kees van der Meiden. Frank Schallmaier verzorgt een beeldcolumn en Marieke Wiegel een gesproken column. Uiteraard zijn er ook weer drie fotografen die in drie minuten hun project pitchen. De moderatie is handen van het duo Sterre Sprengers en Marc Prüst. De Donkere Kamer De Donkere Kamer is een live magazine met allerlei visies en gasten uit verschillende disciplines van de fotografie. De avond bestaat uit korte interviews en presentaties, actuele discussies over fotografie en aandacht voor interessante evenementen en tentoonstellingen. Een vast onderdeel van De Donkere Kamer Rotterdam is de pitch. Drie fotografen krijgen de kans om via het principe van crowdfunding geld te verzamelen voor hun fotoproject. Reserveer bij De Zwijger Amsterdam