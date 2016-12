Wat maakt een goede mensenfotograaf? Natuurlijk, goede apparatuur, de juiste timing, een scherpe blik en natuurlijk moet je goed met mensen om kunnen gaan. Zo maar wat voorwaarden om bijvoorbeeld een goede bruiloftsfotograaf te zijn. Op die manier kun je een hele lijst maken van eigenschappen en vaardigheden die helpen bij het uitoefenen van het vak. Grote kans dat je daarbij niet direct denkt aan het dragen van de juiste kleding. En toch kan dat het verschil maken, vindt Robert Govers van Happix.

“In het verleden heb ik veel bruiloften gefotografeerd. Ik leerde het vak van een ander, die steevast in een spijkerbroek naar de bruiloften ging. Logisch vond ik, want je moest nogal eens fotograferen vanaf de grond of ergens opklimmen. En dan zit zo’n afgetrapte spijkerbroek toch het lekkerst. Het geeft je immers de bewegingsruimte en het is niet erg als deze vies wordt of in het ergste geval zelfs kapot gaat. Tot ik een keer feedback kreeg over mijn kleding van een van mijn klanten. ‘Je foto’s vind ik mooi Robert, alleen jammer dat je in zo’n afgetrapte spijkerbroek naar mijn feest bent gekomen.’ Dat vond hij geen gezicht.”

1-0 achter

“Deze opmerking zette me aan het denken. Als fotograaf bof je met zo’n opmerking. Meestal zullen klanten niet zoiets tegen je durven te zeggen. De kans is groter dat ze het er onderling over hebben. Heb je die fotograaf gezien? Dat zag er niet uit. Dan sta je als fotograaf al met 1-0 achter. Het maakt het moeilijker om contact te maken met de mensen, je blijft een buitenstaander.”

“Vanaf dat moment ben ik een pak gaan dragen. Mensen zagen me als gast, in plaats van als fotograaf. Ze gingen me plotseling vragen welke relatie ik had met het bruidspaar. Ik werd een van hen, in plaats van een buitenstaander. De afstand tussen mij en de gasten werd daardoor kleiner en mijn foto’s beter.”

Minder bewegingsruimte

“Tuurlijk, het fotograferen in pak is lastiger. Je hebt minder bewegingsruimte. En je pak kan slijten. Maar dat verdisconteer je in de prijs. Bij mij ging het overigens een keer heel erg mis. Ik was voor een bruiloftshoot in het centrum van Leiden aan het werk, toen ik uit mijn broek scheurde. En het was bepaald geen kleine scheur. Ik heb het bruidspaar gevraagd of ik de shoot even een kwartiertje stil kon liggen. De bruidegom gaf me een tip voor een dichtstbijzijnde winkel en daar heb ik snel een pantalon gehaald. Toen kon ik weer verder. Reservekleding en extra schoenen meenemen is dus een slimme optie.”

Themakleur

“Ook echt gebeurd: op de huwelijksdag bleek dat er een themakleur was, in dit geval groen. Ik had juist een oranje shirt aan. Ik had er niet naar gevraagd en het bruidspaar was het vergeten te vertellen. Ik heb me de hele dag een buitenstaander gevoeld. Vanaf dat moment heb ik op mijn inschrijfformulier altijd gevraagd naar een dresscode of themakleur. Je hoeft overigens dan niet geheel in die kleur gekleed te gaan. Een accent is al voldoende. Een bevriende fotograaf had eens een bruiloft met de themakleur roze. En dat terwijl hij alleen maar zwart droeg. In plaats van een roze shirt, heeft hij roze veters in zijn schoenen gedaan. Een leuk gebaar, wat gasten en het bruidspaar waardeerden. Ze zagen hem daardoor als inventief, spontaan en dat kan opdrachten opleveren.”

Bedrijfsfotografie

Opletten op kleding geldt overigens niet alleen voor bruiloftshoots, ook voor bedrijfsfotografie is het handig. “Stel je moet de board fotografen en je komt in je afgetrapte spijkerbroek en versleten gympen aan. In een heel formele setting ben je in de spijkerbroek niet op je plaats. Mensen voelen zich onbewust eerder verwant met mensen in dezelfde soort kleren. Door je kleding aan te passen aan de klant, neemt deze je serieuzer,” aldus Govers.