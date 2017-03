next

World Press Photo organiseert van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 april 2017 een driedaags fotofestival. Bezoekers maken kennis met de verhalen achter de beelden en krijgen de kans om toonaangevende redacteuren en prijswinnende visuele journalisten van over de hele wereld te ontmoeten. Voor media is er de mogelijkheid winnaars en overige sprekers te interviewen.

Op donderdag zijn er vanaf 14.30 uur lezingen van een aantal van de winnaars van dit jaar, zoals Robin Hammond, Tom Jenkins en Jessica Dimmock. Ook Muhammed Mulheisen geeft een lezing – hij documenteert de vluchtelingencrisis in Europa voor Associated Press.

Vrijdag begint het programma om 10 uur. Ook deze dag vertellen winnaars over het verhaal achter de foto. Enkele namen zijn: Jonathan Bachman, Jamal Taraqai en Daniel Berehulak. Tevens vindt de DuPho Sem Presser lezing door Stanley Greene plaats.

Zaterdag is er tevens een vol lezingenprogramma, dat om 10 uur van start gaat. Lezingen zijn er onder meer van Daniella Zalcman, oprichter van Women Photograph; Ruddy Rove, TIME’s Instagram Photographer van 2016 en Brent Stirton, winnaar in de categorie Natuur.

Canon Night

Tijdens de Canon Night (vrijdag 21 april) krijgen gasten de kans om de nieuwe tentoonstelling te bezoeken. Daarnaast zijn de winnende fotografen aanwezig om te vertellen over hun werk. De Canon Night vindt natuurlijk plaats in De Nieuwe Kerk, van 20 – 22 uur. Voor tickets en meer informatie over het festival en de Canon Night ga je naar: https://festival.worldpressphoto.org.