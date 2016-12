Terwijl GoPro bezig is met een grote terugroepactie van de Karma drone brengt DJI juist drie nieuwe updates van modellen op de markt.

GoPro

GoPro maakte onlangs bekend dat het alle verkochte Karma drones terugroept nadat in enkele gevallen drones zonder vermogen kwamen te zitten. Het bedrijf heeft ruim 2.500 Karma drones verkocht, maar roept ze allen terug, ook als er geen problemen mee zijn ondervonden. De productie van de drones zal hervat worden zodra het probleem is opgespoord en verholpen.

Bezitters van een Karma drone zullen voor de overlast door GoPro worden gecompenseerd met een HERO5 Black actiecamera.

DJI

DJI ondertussen, brengt drie nieuwe versies van drones op de markt.

Matrice 600 Pro

De grootste van deze drie updates is de modulaire Matrice 600 Pro. De nieuwe drone is een update van de M600 met verbeterde vliegeigenschappen en een beter dragende constructie die het makkelijker maakt andere modules te plaatsen.

Het frame is uitgerust met A3 Pro flight controller, Lightbridge 2HD transmissie systeem en verbeterde accu management. De Matrice 600 Pro kan langer in de lucht blijven en heeft een transmissie bereik tot 5km.

Inspire 2

De opvolger van de Inspire 1 heeft een geheel vernieuwde beeldprocessor waarmee video tot 5,2K in CinemaDNG RAW en Apple ProRes kan worden opgenomen. De maximale snelheid bedraagt 108km/h en met het dubbele accu systeem heeft de Inspire 2 nu 27 minuten vliegtijd. Dankzij verwarming is de drone ook in staat om bij lage temperaturen te vliegen.

Het video transmissive systeem is verbeterd en kan op twee frequenties twee videosignalen streamen waardoor zowel het beeld van de onboard camera als ook van de onder de drone bevestigde camera tegelijk kunnen worden bekeken. Dankzij de intelligente vliegmodus Spotlight Pro kan één persoon moeilijke en dramatische shots maken.

Phantom 4 Pro

De nieuwste Phanom 4 heeft een 1-inch 20-megapixel camera die 4K video met 60bps kan opnemen en een Burst Mode heeft van 14bps. Door gebruik te maken van een titanium en magnesium legering constructie is het frame steviger en lager in gewicht, waardoor de Panhom 4 Pro ongeveer even zwaar blijft als de Phanom 4. De Pahntom 4 Pro heeft obstakel herkenning in vijf richtingen en en obstakel ontwijking in vier richtingen. De afstandsbediening komt nu met een scherm de vliegtijd is 30min, het bereik 7km en de Panhom 4 Pro behaalt een maximale snelheid van 72km/h.

Kijk voor meer informatie op de website van DJI.