Vanuit haar eigen visie schept Elspeth Diederix een andere wereld. Het zijn droombeelden waardoor je als beschouwer stil blijft staan bij prozaïsche substanties. Soms ensceneert ze haar foto’s, maar tegenwoordig kijkt ze vooral intuïtief naar wat ze in de buitenwereld tegenkomt. Ze maakt stillevens van dagelijkse voorwerpen, verwelkte bloemen of de bodem van de zee. Er zit veel variatie in haar werk, maar haar series vloeien wel in elkaar over waardoor er een rode draad ontstaat. In abstractie laat ze de esthetiek van het alledaagse zien. In het globaal bestaat haar werk uit de series Stillevens, The Studio Garden en Onderwaterfotografie.

Als jongere had ze al haar eigen doka in de schuur, waar ze ‘s nachts haar foto’s ontwikkelde. Ze was altijd geïnteresseerd in fotografie, maar pas later kwam ze erachter dat fotografie voor haar het perfecte medium was om ideeën te verbeelden. Elspeth Diederix volgde de vrije-richting op de Rietveld Academie. Daar begon ze met schilderen en het maken van ruimtelijke sculpturen. Uiteindelijk werd fotografie haar richting, maar schilderen en beeldhouwen heeft altijd invloed op haar fotografische werken gehad. “Een foto geloof je eerder dan een schilderij, want je denkt al eerder dat je de werkelijkheid ziet.” Doordat ze de weg van de schilder- en beeldhouwkunst heeft gevolgd, heeft ze nu haar eigenzinnige manier van fotograferen gevonden. Als kunstenaarfotograaf ensceneerde ze aanvankelijk haar beelden door fotografie te combineren met installaties. “Als beeldhouwer kun je niet al het materiaal gebruiken omdat het vergaat, maar met de fotografie kun je alles. Overal waar je bent en met alles om je heen kun je werken. Wat je ziet, kun je gebruiken als materiaal. Alles wat je buiten ziet, kun je in beelden vangen.” Eerst bedacht ze wat ze zou fotograferen door onderzoek te doen voor haar stillevens. Ze verzamelde een database van voorwerpen en locaties die ze vervolgens samenvoegde. Met de meest eenvoudige objecten maakte ze wonderbaarlijke beelden.

Tegenwoordig worden de fotografische werken schilderachtiger en werkt ze steeds intuïtiever. Dat kun je zien in haar onderwater series. Tevens concentreert ze zich op het voorstellingsvermogen en het ervaren van kleuren onderwater. Verandering van kleur is een belangrijk onderdeel van haar onderwater series. Ze begon hiermee op Curaçao. “Kleur, wat een belangrijke rol speelt in mijn werk, wordt onderwater opnieuw ervaren. Kleur kent hier haar eigen regels. Hoe dieper je duikt hoe meer kleuren verdwijnen. Rood verdwijnt als eerste.” Vergeleken met de kleuren in de Caribische en de Rode zee zijn de kleuren in de zee aan de Nederlandse kust geen helder diepblauw, maar troebel groen en bruin, waardoor er minder zicht is onderwater. Diederix dook voor het eerst in Zeeland toen zij was uitgenodigd door Message in a Photo om Nederland met het thema ‘water’ vast te leggen. Er ging een wereld voor haar open toen ze voor het eerst haar duik in het diepe maakte. “Dat je een wereld kunt betreden waarin je als mens niet thuishoort, is magisch. Wat er onder water te zien is en hoe je kleur opnieuw kunt ervaren, gaat voorbij het voorstellingsvermogen. Hoe je de wereld ziet en ervaart, verandert onderwater.”

