De SO Award is terug en je kunt nu inzenden

SO, Selection Of dutch photography, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. SO gelooft in de individuele kracht en handschrift van elke fotograaf.

SO nodigt de fotograaf uit om in een selectie van 7 tot 12 foto’s een beeld te geven van zijn of haar werk van het afgelopen jaar. De wedstrijd heeft geen categorieën en er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen in opdracht vervaardigde foto’s en vrij werk. De inzending kan een mix zijn van series en losse foto’s.

DuPho, organisator van de wedstrijd, wil met de SO Award aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland. De kwaliteit van de Nederlandse fotografie is heel hoog. Daarnaast wil DuPho met de SO Award fotografen zichtbaarder maken. Voor fotografen is het moeilijk om in de schijnwerpers te komen. Het platform maakt het eenvoudiger en efficiënter hun werk te promoten bij een brede selectie van professionals uit het veld en daardoor zijn of haar kans te vergroten om opdrachten binnen te halen.

STUUR NU JE SELECTIE IN!

Heb jij je selectie al ingestuurd? Je hebt nog tot 31 december de tijd om je werk te uploaden. Pak deze kans om in de schijnwerpers te komen als fotograaf en doe mee!

Studentwork

Studenten kunnen alleen insturen voor de SO Student Award. Ben je al afgestudeerd maar is het werk dat je wilt insturen gemaakt tijdens studietijd, dan dient dat ook ingestuurd worden in de categorie SO Student Award.

​Ga naar de SO website voor meer informatie over de wedstrijdvoorwaarden, de jury, prijzen en het netwerkdiner.

Wedstrijdvoorwaarden SO Award

https://www.dupho.nl/downloads/2018/SO_Award_Wedstrijdvoorwaarden.pdf

https://so.awardsplatform.com