De Dutch Photographic Portrait Prize (eerder bekend als de Nationale Portretprijs) wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het voorafgaande jaar. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2010 om meer aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Onder eerdere winnaars bevinden zich Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Robin de Puy en Sander Troelstra.

Uit 500 inzendingen van 2016 is een shortlist samengesteld met portretten gemaakt door:

Blommers / Schumm (1969 / 1969)

Robin de Puy (1986)

Frank Ruiter (1978)

Jitske Schols (1969)

Cigdem Yuksel (1989)

De winnaar ontvangt een geldprijs en het portret wordt daarnaast aangekocht door een grote internationale collectie.

Juryleden editie 2016

Saskia Asser (Huis Marseille, Rijksmuseum), Koos Breukel (portretfotograaf), Hedy van Erp (fotohistoricus, curator, auteur), Philippien Noordam (Hoofd Kunstzaken ministerie van Buitenlandse Zaken), Sander Troelstra (winnaar Dutch Photographic Portrait Prize 2015), Sabine Verschueren (art director) en Narda van ’t Veer (Van Ravesteijn Gallery / UNIT).

Criteria

Portretten zijn het voorafgaande jaar gemaakt door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). De genomineerde fotografen geven blijk van een opvallend en constant oeuvre binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vanzelfsprekend vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling.