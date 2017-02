Op dinsdag 14 februari worden de Dutch Wedding Awards 2016/2017 uitgereikt tijdens een feestelijke gala avond in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het belooft een fantastische uitreiking te worden in deze gloednieuwe evenementenlocatie, met boordevol entertainment en show.

Naast dat op deze avond het verlossende woord valt voor alle genomineerden, is de Dutch Wedding Awards het grootste netwerkevent van de trouwbranche. Bent u benieuwd wie er dit jaar met een award naar huis gaan? Kom dan naar de uitreiking, vier het vak mee en beleef samen met uw branchegenoten een gezellige en onvergetelijke avond. Deze vijfde editie van dé vakprijs voor trouwspecialisten wilt u niet missen!

Een tipje van de sluier…

Het showgedeelte wordt verzorgd door partners Hans Heesterbeek en Artist & Planning. Samen met de organisatie willen zij bezoekers graag verrassen deze avond, maar een klein tipje van de sluier kan alvast gegeven worden. In een jazzy club sfeer is de zangeres en musicalactrice Mariska van Kolck de leading lady van de show. Verder treden onder andere Opera Familia, Saxofonist Tomas Delfgaauw, DJ Randy en The new Gospel Sensation op. De avond wordt gepresenteerd door trouwambtenaren Pauline Suidgeest en Rens Merkelbach.

Wilt u graag aanwezig zijn tijdens de uitreiking op 14 februari in de Midden Nederland Hallen? Tickets zijn te koop via www.dutchweddingawards.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het programma.