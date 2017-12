Voor zijn boek Setting the Stage reisde Eddo Hartmann gedurende een periode van vier jaar naar het geïsoleerde en streng georkestreerde Noord-Korea, zo’n beetje nog de enige communistische, centraal geleide dictatuur ter wereld. Sinds de regelmatige raketoefeningen met in de toekomst mogelijk kernkoppen aan boord lijkt Noord-Korea een potentieel dreigement geworden voor de wereldvrede. De nieuwsgierigheid naar de achtergronden van dit gesloten land, waar fotografen alleen maar kunnen werken onder zware begeleiding, wordt daarom alleen maar groter. Inmiddels zijn er al veel fotografen teruggekomen met beeldmateriaal van Noord-Korea. Hartmann onderscheidt zijn aanpak door een architecturale aanpak. “Er zijn al veel foto’s gemaakt in een sterk reportage stijl dicht op de mensen. Die foto’s zeggen wellicht veel over de leefomstandigheden maar niet zozeer over het systeem. In deze tijd is er veel meer behoefte aan duiding. Ik heb daarom besloten om me meer te richten op de publieke ruimte, en in hoe mensen zich daarin bewegen.”

“Ik was gefascineerd door de beelden van de verlaten en mistige stad.” Hij ging zich inlezen in de materie om een bepaalde insteek te zoeken. “Ik had al veel reportageachtige foto’s gezien, en daarom vond ik dat ik het op een andere manier moest uitvoeren. Tijdens mijn onderzoek kwam ik er bijvoorbeeld achter dat Pyongyang gebouwd was om een concept heen. Na de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig is het hele land met de grond gelijk gemaakt. De communistische machtshebbers hadden daarna een wit canvas om hun utopische hoofdstad te bouwen. Ze hebben daarvoor gekeken naar Moskou. Je kunt bijvoorbeeld goed zien dat ze geprobeerd hebben om de metro van Moskou na te bouwen. Ze konden de utopische hoofdstad voor de gemiddelde Koreaan bouwen. Ik heb me gericht op de vormgeving van die stad om daarmee iets van het regime bloot te leggen.”

Tentoonstelling: Huis Marseille, Amsterdam tot 4 maart 2018

Boek: Setting the Stage/North Korea, 120 p, 27x35cm, Hannibal Publishing

Website: http://settingthestage.nl

