Het FotografencafeKasteelWoerden organiseert op maandag 15 mei 2017 een extra café-avond met als speciale gast de bekende oorlogsfotograaf Eddy van Wessel. Hij is de algemeen winnaar van de Zilveren Camera 2012 en 2015. Recent viel hij in de prijzen met de documentaire ‘De slag om Mosul’.

Onder de titel ‘The Road to The Caliphate’ vertelt van Wessel over zijn werk als oorlogsfotograaf in Irak en Syrië, waar al zes jaar strijd geleverd wordt. Een strijd waar geen enkele waarheid meer is. Hoe beweeg je tussen de strijdende partijen? Welk standpunt neem je als fotograaf in?

Met recent foto- en video materiaal laat hij ons een wereld zien die ook bestaat! Eddy vertelt hoe hij als oorlogsfotograaf te werk gaat. In gevaarlijke situaties weet hij foto’s te maken die keer op keer een overtuigende kwaliteit hebben.

De avond wordt gehouden op 15 mei in de Ridderzaal van het Kasteel Woerden. Aanvang 20.00 uur. ( entrée € 15,= incl 2 cons.)

Voor meer informatie: www.fotografencafekasteelwoerden.nl