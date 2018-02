Lezing | Eddy van Wessel vertelt

Fotograaf Eddy van Wessel, bekend van zijn prijswinnende en indrukwekkende zwart-wit fotografie in conflictgebieden, is in maart in Nederland. Hij komt bij Hollandse Hoogte onder andere vertellen over zijn bijzondere manier van werken, verveling en gevaar aan de hand van anekdotes en foto’s. Ook praat hij over het vertellen van een verhaal met foto’s en het belang van een rode draad en een eigen stijl.

De opbrengst van deze lezing gaat volledig naar Reporters Without Borders.

Tijdens conflicten in de wereld gaat Eddy van Wessel op zoek naar de kracht van het (over)leven. De nadruk van zijn fotografie ligt op de lange termijn en op intrigerende reportages, waardoor nieuwsbeelden voortleven en de geschiedenis ingaan. Zo volgde hij 10 jaar lang de Kaukasus en volgt hij sinds 2003 de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Van Wessel werkt vooral met Leica en deels op (analoog) panorama formaat, uitsluitend in zwart-wit. Zijn beeldtaal is dichtbij, rauw en duidelijk herkenbaar.

Het werk van Van Wessel is vele malen bekroond. Zo was hij twee keer persfotograaf van het jaar, en was meervoudig winnaar van de Zilveren Camera. Tevens won hij prijzen in de Euro Press Award. De foto’s van Eddy van Wessel worden geëxposeerd op festivals en in galeries in binnen- en buitenland. Momenteel werkt hij vanuit Zweden.

Lees hier meer en schrijf je in!

Donderdag 29 maart 2018, 20:00-22:00.

Hollandse Hoogte Fotolokaal in Den Haag

Entree €10,- waarvan 100% naar Reporters Without Borders gaat.