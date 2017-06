De Friese hoofdstad staat de hele maand oktober in het teken van fotografie. Van 5 t/m 29 oktober 2017 vindt de eerste editie van het FryslânPhoto Festival plaats op verrassende locaties in de binnenstad van Leeuwarden. Binnen het thema ‘Mijn Plek’ exposeren Friese topfotografen hun werk en zijn foto’s te zien van een groot aantal Friese amateurfotografen. Speciale aandacht is er voor een uniek fotoproject van vluchtelingen en autochtone Leeuwarders.

Het centrale thema van het festival is ‘Mijn Plek’. Hoe belangrijk is het om een eigen plek te hebben waar je je prettig en veilig voelt? ‘Mijn plek’ heeft alles te maken met identiteit, met opvoeding, met de plek waar je geboren bent of waar je woont.

Fotoroute door de stad

In de eerste editie van het FryslânPhoto festival staat de Friese fotografie centraal. Vijftien Friese topfotografen zijn gevraagd om nieuw werk aan te leveren. Het gaat om Marjo Alberts, Reiny Bourgonje, Gitte Brugman, Saskia Bruinsma, Heleen Haijtema, Leonardo Horta, Bas Jongerius, Dolph Kessler, Erikjan Koopmans, Geja Kuiken, Tryntsje Nauta, Pieter Postma, Martin Rijpstra, Maartje Roos en Helen de Vries. In Friesland is veel talent. Zo behaalde Bourgonje de eerste prijs op de prestigieuse Europese Foto Fair 2017. Horta won op het fotofestival in Naarden de eerste prijs in de categorie ’aanstormend talent van de Fotoacademie’. Zo’n dertig Friese amateurfotografen zijn uitgenodigd om nieuw werk te maken binnen het thema ‘Mijn Plek’. De meesten zijn aangesloten bij twee werkplaatsen van de Fotofabryk uit Leeuwarden. De foto’s worden tentoongesteld op diverse locaties in de Leeuwarder binnenstad, zoals de Blokhuispoort en het Historisch Centrum Leeuwarden. Ook zijn er exposities in de openbare ruimte. In cultuurpodium Neushoorn komt een expositie van tien jonge fotograferen met foto’s van het Leeuwarder muziekfestival Welcome to the Village 2017, een plek waar je vooraf heimwee naar hebt.

Participatieproject

Een eigen plek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt zeker voor vluchtelingen. Om die reden organiseert het FryslânPhoto Festival een bijzonder participatieproject, in samenwerking met de welzijnsorganisaties Wellzo en Amaryllis. Twintig koppels van vluchtelingen en wijkbewoners uit Leeuwarden fotograferen elkaars leefomgeving. Het doel is wederzijdse kennismaking en het weghalen van vooroordelen. Elk duo krijgt hulp van een ervaren fotocoach. Het project resulteert in een fotoexpositie en themabijeenkomsten over integratie in Leeuwarder wijkcentra. Ook wordt een deel van de foto’s getoond op grote billboards in de binnenstad.

Landelijke fotowedstrijd

NRC en Kamera Express organiseren maandelijks een landelijke online fotowedstrijd. In de maand juli ‘adopteren’ ze het thema van FryslânPhoto Festival: Mijn Plek. De fotoredactie van de NRC richt op het FryslânPhoto Festival een expositie in met een selectie van de inzendingen. Deelnemers kunnen hun foto’s inzenden via de website https://foto.nrc.nl.

Extra activiteiten

Tijdens het festival vinden diverse extra activiteiten plaats. Op zondag 15 oktober is een grote fotobeurs in cultuurpodium Neushoorn in samenwerking met C-Leeuwarden. Overige bijeenkomsten worden binnenkort bekend gemaakt.

http://www.fryslanphoto.com