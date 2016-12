next

Sony introduceert een nieuwe Cyber-shot; de HX350 is een compacte bridgecamera met een Zeiss objectief met 50x optische zoom.

De nieuwe Sony Hx350 is uitgerust met een 20,4MP Exmor R CMOS-sensor met backlight en een BIONZ X processor. De optische prestaties worden geleverd door een Zeiss Vario-Sonnar T-objectief met 50x optisch zoom. Het objectief beslaat een zoombereik van 24mm groothoek tot 1200mm supertelefoto, in het 35mm-equivalent. Met Clear Image Zoom verdubbelt de maximale vergroting tot 100x. Het objectief beschikt over Optical SteadyShot dat trillingen corrigeert voor scherpere beelden. De Intelligent Active Mode houdt Full HD-video’s scherp en gefocust dankzij Sony’s eigen Frame Analysis Technology.

De nieuwe Super Zoom Cyber-shot heeft een op DSLR geïnspireerde vormgeving met een compact formaat. Er is een manuele ring voor soepele aanpassing van de zoom/focus, plus een eenvoudig te bedienen modusschijf en een instelbare knop voor snelle aanpassing van instellingen. De camera beschikt over een elektronische zoeker en een kantelbaar 7,5cm (3.0-type) LCD-scherm met een resolutie van 921K dots.