HDR-referentiemonitor voor extreme contrasten met indrukwekkende detailweergave

HDR staat voor High Dynamic Range, videomateriaal met een groot dynamisch bereik. Dit levert een veel betere benadering van de menselijke waarneming dan het gangbare SDR-videoformaat. Met de HDRtechnologie kunnen extreme contrasten met de grootst mogelijke detailweergave zichtbaar worden gemaakt, zonder dat de lichte beeldpartijen overbelicht raken en schaduwpartijen de doortekening verliezen.

De ColorEdge PROMINENCE CG3145 behaalt een (nominale) helderheid van 1000 cd/m2 en is de eerste LCD-monitor ter wereld met een (nominale) contrastverhouding van 1.000.000:1. Hiermee is deze referentiemonitor bij uitstek geschikt voor het color graden van HDR-content.

De naam PROMINENCE is geïnspireerd op het Engelse begrip voor een zonneprotuberans. Een protuberans (soms veroorzaakt door een zonnevlam) is een extreem heldere materiestroom in de gasatmosfeer rondom de zon, die zich met een gigantisch contrast aftekent tegen het duister van het heelal.

LCD-technologie zonder ABL en Local Dimming

Dankzij het innovatieve LCD-panel met twee lagen werkt de ColorEdge PROMINENCE CG3145 zonder Auto Brightness Limiter (ABL) en Local Dimming.

ABL (Auto Brightness Limiter) is de automatische helderheidsbeperking die momenteel wordt toegepast in HDR-monitoren met OLED-panelen. Met ABL wordt de maximale lichtsterkte van afzonderlijke pixels in een heldere beeldpartij beperkt om beschadigingen aan het scherm te voorkomen. Door deze helderheidsreductie boet de beeldweergave echter in aan precisie. Local Dimming verwijst naar het dimmen van afzonderlijke backlightsegmenten van een monitor. Omdat dimmen alleen werkt met relatief grote oppervlaktes, leidt dit vaak tot weergavefouten zoals halo’s. Daardoor is het veel moeilijker om gedimde beeldpartijen nauwkeurig te beoordelen.

Het dubbellaags LCD-panel van de ColorEdge PROMINENCE CG3145 kan de extreem heldere backlight (1000 cd/m2) bijzonder effectief afdekken, zodat zowelABL als Local Dimming overbodig worden. De ColorEdge PROMINENCE CG3145 levert op deze manier een ongeëvenaard nauwkeurige en contrastrijke beeldweergave. Bovendien voldoet de ColorEdge PROMINENCE CG3145 met HLG*- en PQ-gammacurves aan de relevante normen binnen de professionele HDRvideo- editing. Hij kan uiteenlopende formaten verwerken, waaronder 10-bit 4:2:2 bij 50/60p via HDMI en tot 10-bit 4:4:4 bij 50/60p via DisplayPort. De DCI-P3- kleurruimte wordt voor 98%** afgedekt en door het native 10-bits panel en de 24-bits Look-Up Table zijn absoluut zachte kleurovergangen ook in de 10-bits modus*** gegarandeerd. Net als bij alle ColorEdge-monitoren uit de CG-serie is een afschermkap inbegrepen bij de levering.

HDR-gammacurves voor SDR-ColorEdge-monitoren

Naast de nieuwe ColorEdge PROMINENCE CG3145 zijn er ook twee nieuwe gammacurves beschikbaar voor de modellen ColorEdge CG318-4K, CG248-4K, CG277 en CG247X. Met de HLG- en PQ-gammacurves kan HDR-content worden bewerkt op SDR-monitoren. Beide gammacurves zijn op aanvraag bij EIZO verkrijgbaar.

De ColorEdge PROMINENCE CG3145 is vanaf eind 2017 beschikbaar.

IBC Amsterdam

EIZO is van 15 tot en met 19 september 2017 te vinden op de IBC in Amsterdam (hal 5, stand C04) en presenteert daar de ColorEdge PROMINENCE CG3145 en andere monitoren voor video-editing.