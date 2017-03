Elinchrom heeft een nieuw portable flitssysteem op de markt gebracht, de ELB 1200.

Dit betreft een accu lichtsysteem voor zowel de fotograaf als de videograaf. Het flitsvermogen is traploos instelbaar per 1/10e over 8,5 f-stops. Dus digitaal terug te draaien tot 7Ws. Het vermogen is zowel symmetrisch als asymmetrisch over de lampuitgangen te verdelen. Net als voor de ELB400 zijn er drie lampkoppen beschikbaar (PRO, ACTION & HS), waar naast het reguliere werk, deze ook stuk voor stuk uitblinken met hun specifieke eigenschap. Elke lamp is uitgerust met een hoogwaardige gebalanceerde dimbare Daylight LED van 50W (= 250W effectief). Ideaal voor video- & filmwerkzaamheden. En, zoals gewoon bij Elinchrom zijn alle beschikbare lichtvormers te gebruiken.

De ELB 1200 heeft diverse flitsinstellingen, waaronder 20 flitsen op hoogvermogen. Kortom heel veel (instel-)mogelijkheden, waar je al snel het overzicht in zou kunnen verliezen. Gelukkig heeft Elinchrom ook daar aan gedacht en zijn alle instellingen op het grote kleuren OLED display in één oogopslag duidelijk zichtbaar. Daarnaast zorgt de handige en logische menustructuur dat de ELB1200 kinderlijk eenvoudig is in te stellen.

Het geïntegreerde Skyport systeem geeft alle draadloze mogelijkheden die Elinchrom biedt. Bediening vanaf computer, telefoon en camera is allemaal mogelijk.

voor meer info zie: Fotoflits