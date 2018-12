Gloednieuwe fotoserie Erwin Olaf voor het eerst te zien in Gemeentemuseum Den Haag.

Nieuwste serie Palm Springs maakt deel uit van dubbeltentoonstelling

Tijdens de grote dubbeltentoonstelling van Erwin Olaf in Gemeentemuseum Den Haag en Fotomuseum Den Haag (16 februari – 12 mei 2019) zal gloednieuw werk te zien zijn dat Erwin Olaf dit najaar in Palm Springs (VS) maakte. De fotoserie Palm Springs vormt een drieluik met de series Berlijn (2012) en Shanghai (2017). De drie series zullen te zien zijn in het Gemeentemuseum – de tentoonstelling die zich richt op het vrije werk van Olaf vanaf het jaar 2000. Palm Springs beleeft hier de première.

Erwin Olaf reisde voor deze laatste serie van het drieluik naar de Verenigde Staten, naar de stad Palm Springs in Californië. Hij bracht hier enkele weken door in het najaar van 2018, terwijl de plannen voor de inrichting van de dubbeltentoonstelling al bijna rond waren. Erwin Olaf: “Voorafgaand aan de reis was ik al lange tijd bezig met het concept, maar je weet natuurlijk nooit of het zo uitpakt als je voor ogen hebt. De vibe ter plekke voelde goed, maar toen ik terug was en in mijn studio de eerste resultaten bekeek wist ik het zeker: het drieluik is rond. Ik heb het meteen aan de conservator Wim van Sinderen laten zien. Samen waren we het eens: dit werk moét een plek krijgen in de dubbeltentoonstelling”.

Berlijn, Shanghai en Palm Springs vormen een drieluik over steden in verandering. De serie van Berlijn is gemaakt in 2012, een periode waarin donkere wolken zich boven Europa samenpakten. De serie richt zich op Olafs zorgen over de vrijheid van meningsuiting en democratie en op de overdracht van de macht van de oudere generatie aan een nieuwe generatie. Shanghai is een hypermoderne metropool met 24 miljoen inwoners in China. In zijn serie in deze stad onderzoekt Olaf wat er gebeurt met een individu in een dergelijke omgeving. In Palm Springs richt Olaf zich ook op de actualiteit – een van de belangrijke thema’s van de serie is klimaatverandering – maar tegelijkertijd zijn er herinneringen aan het Amerika van de jaren 60 die zich in de beelden opdringen. In een prachtige serie van portretten, landschappen – het is voor het eerst dat Olaf landschappen fotografeert – stillevens en filmische scenes refereert hij aan thema’s als tienerzwangerschappen, discriminatie, religieuze misstanden en polarisatie. Olaf vertelt met deze serie het verhaal van de mens die zich terug trekt in gated communities terwijl de realiteit doordringt in het paradijs dat we zo graag willen behouden.

Met trots presenteren Gemeentemuseum Den Haag en Fotomuseum Den Haag een van de portretten uit de serie Palm Springs – Palm Springs, The Family Visit, Portrait #1 (The Niece) – als het nieuwe campagnebeeld voor de dubbeltentoonstelling. De andere werken uit de serie blijven voorlopig nog een verrassing. Vanaf 16 februari 2019 kan iedereen maar liefst 10 fotowerken uit Palm Springs bewonderen in het Gemeentemuseum.