Vandejong ontvangt financiering voor ontwikkeling nieuw platform voor Europees fotografietalent

Met het European Photography Platform (EPP) komt er een platform speciaal voor jonge en bewezen fotografietalenten. Het platform vergroot de kans voor fotografen om in contact te komen met de mondiale kunstmarkt. Voor de ontwikkeling van het platform stelt de Europese Unie (EU) de komende vier jaar €475.000 per jaar beschikbaar.

Beurzen, tentoonstellingen en een digitaal platform

Onder aanvoering van Vandejong selecteren tien Europese fotografie-instellingen hun vijf beste talenten. Deze 50 kunstenaars worden onder de vlag van EPP gecoacht, begeleid en geholpen bij het presenteren van zichzelf en hun werk zodat de verkoop wordt gestimuleerd. Door heel Europa worden activiteiten georganiserd om de kunstenaars te promoten. Vandejong zet haar onderneming Unseen in als coördinator van het EPP. Hoogtepunt is het jaarlijkse EPP evenement dat op en tijdens fotofestival Unseen in Amsterdam wordt gehouden.

Voor alle veelbelovende fotografen

Maar het platform is niet uitluitend voor jonge talenten. EPP biedt veelbelovende fotografen de mogelijkheid een groter publiek te bereiken. Menno Liauw, Strategy Director bij Vandejong bracht de tien instellingen samen en deed de aanvraag bij de Europese Commissie. “Als het op fotografie aankomt, zijn er te veel talenten die niet genoeg kansen krijgen. Het EPP richt zich op opkomende kunstenaars die reeds zijn erkend in hun talent, maar nog niet definitief zijn doorgebroken. Deze kunstenaars verdienen betere kansen, meer zichtbaarheid en een grotere markt. Daar willen wij hen bij helpen.”

Impact EPP

Naast impact voor het creatieve werk, wordt de financiële impact van de deelnemende fotografen gemeten met een jaarlijkse inkomensanalyse. Daarmee wordt het economisch bestaansrecht van EPP inzichtelijk. Deze analyse toont tegelijkertijd aan waar kansen liggen voor verbetering.

In plaats van het ontwikkelen van een geheel nieuw platform dat alleen opereert, maakt EPP optimaal gebruik van sterke al bestaande instellingen en media. Op deze manier wil het consortium samenwerken om de positie van de kunstenaar serieus te verbeteren.

Deelnemende Europese fotografie-instellingen:

– British Journal of Photography

– Photo España

– Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia

– FOMU

– Fotofestiwal

– Robert Capa Contemporary Photography Center

– Photo Romania

– PhotoIreland

– Festival d’Hyeres

– Triennale der Photographie Hamburg

Vandejong Creative Agency ontwikkelt concepten en formats voor de steeds veranderende wereld. Met een team van creatieve strategen, grafisch ontwerpers, copywriters en onderzoekers helpt het organisaties om zichzelf opnieuw uit te vinden en op innovatieve manieren in contact te komen met hun community. Vandejong ontwikkelde formats voor organisaties, zoals Rabobank, Amsterdam Light Festival en Let it Grow en is mede-initiator van Unseen.