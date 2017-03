De foto ‘Mama’ van Ewa Cwikla is uitgeroepen tot Nederlandse winnaar van de Sony World Photography Awards, ’s werelds grootste fotografiewedstrijd. Het bekroonde beeld ‘Mama’ is een delicate foto die in de fotostudio van Cwikla is genomen. De tweede prijs ging naar Selma van der Bijl, met het beeld ‘Delighted’. Derde is Eugene Kitsios met de foto ‘Hunting Dolphins’.

“Ik ben heel blij met deze foto en ik ben ook heel blij dat hij zo door jullie wordt gewaardeerd,” aldus Ewa Cwikla.”Ik wil graag alle winnaars feliciteren. En ik wil jullie (Sony Awards, red.) hartelijk danken voor deze erkenning. Dit was een verrassing voor me, want er doen zoveel getalenteerde, fantastische fotografen mee aan deze wedstrijd. Portretfotografie is mijn favoriete genre, dus het voelt geweldig om erkenning en waardering te krijgen voor iets dat ik heel graag doe.”

Ewa Cwikla

“Ik ben geboren in Polen – Lublin – en verhuisde in 1983 met mijn echtgenoot naar Nederland. Ik begon in 1985 in Nederland mijn studio en fotowinkel ‘Ewa Foto’s’. Ik had het een tijdlang heel druk met familieportretten, de verkoop van camera’s en het ontwikkelen van foto’s. Maar ik fotografeer het liefste zelf. Daarom sloot ik in 2005 mijn winkel en opende ik mijn eigen studio. Vandaag heb ik mijn eigen studio thuis. Ik krijg volop opdrachten en geef ook fotografieworkshops.” Meer informatie over de Sony World Photography Awards: www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards.