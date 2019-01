Het is in 2019 exact 55 jaar geleden dat The Beatles Amsterdam bezochten. Ter gelegenheid van dit jubileum komt de expositie Unseen Beatles eind januari naar 5&33 Gallery in het art’otel in Amsterdam.

Deze serie exclusieve foto’s van The Beatles behoort tot een van de grootste privécollecties Beatles-foto’s ter wereld en werd tussen 1964 en 1966 gemaakt door Robert Whitaker. Deze Britse popfotograaf reisde twee jaar lang met de legendarische band mee en was in die tijd de huisfotograaf van de ‘Fab Four’. Doordat de collectie te koop staat, is het waarschijnlijk de laatste kans om deze verzameling te bewonderen.

De hele wereld over

Het jaar 1964 was niet alleen het jaar van de bekende rondvaarttocht door de Amsterdamse grachten en het optreden in Blokker, het was ook het jaar dat popfotograaf Robert Whitaker zich bij de groep voegde. Twee jaar lang volgde hij The Beatles over de hele wereld en kon zo unieke beelden maken. Niet alleen tijdens optredens, maar ook onderweg en in hun vrije tijd. Zo maakte hij ook foto’s van John Lennon met zijn toenmalige vrouw Cynthia en hun zoontje Julian.

Ook maakte hij bijzondere portretten, deed fotoshoots soms gewoon voor de gein en maakte publiciteitsmateriaal, zoals de beroemde cover voor het album Yesterday and Today. Whitaker deed ook veel met The Beatles in zijn studio aan Kings Road, waar ook Eric Clapton een studio had.

Honderd foto’s

Eigenaar van de collectie Ivo de Lange kende Whitaker persoonlijk. Hij heeft ruim honderd foto’s in bezit. Alle werken zijn persoonlijk gesigneerd door de in 2011 overleden fotograaf. Een van de topstukken is een foto waarop The Beatles bezig zijn met het kapot maken van piepschuim planken. De foto is ingelijst in ditzelfde piepschuim. Bovendien hebben de artiesten in deze lijst hun sigaretten uitgedrukt, welke er nog in zitten. Andere in het oog springende foto’s zijn onder andere The Butcher en All British Boy: John Lennon met een Britse vlag op zijn gezicht geschilderd.

Willem Verhoeven, general manager van art’otel amsterdam en 5&33 Gallery is bijzonder enthousiast over de Unseen Beatles expositie. “Het is een unieke collectie op een unieke locatie. Precies 55 jaar na hun enige bezoek, zijn The Beatles weer te zien in Amsterdam, dankzij deze zeer bijzondere collectie.”

Laatste kans

Doordat de collectie te koop staat, is het waarschijnlijk de laatste kans om de Unseen Beatles te zien. De Lange doet de foto’s met pijn in zijn hart van de hand. “Het gaat om een bijzondere, historische tijdsopname van een van ’s werelds bekendste bands en een belangrijke periode in de popgeschiedenis. Whitaker was een briljant fotograaf en zijn werk laat een heel veelzijdige kant van John, Paul, George en Ringo zien. Hij was de enige fotograaf die zo dicht bij The Beatles kon komen en soms zelfs deel uitmaakte van hun privéleven. Hierdoor zijn het hele bijzondere, exclusieve foto’s geworden, waar hij echter nooit wat mee heeft gedaan. Hij is vergeten zichzelf beroemd te maken.”

Nadat de The Beatles in 1966 stopten met toeren, werd de samenwerking met Whitaker verbroken. In de jaren die volgden maakte Whitaker foto’s van andere artiesten en kunstenaars, onder wie Salvador Dalí en Mick Jagger. Later was hij actief als oorlogsfotograaf in onder meer Vietnam en Cambodja. In de jaren zeventig trok hij zich helemaal terug uit de fotografie en werd hij boer in het Engelse Sussex.

Uitnodiging opening expositie

De feestelijk opening van de expositie is op 24 januari. De tentoonstelling zal aansluitend zes weken lang te zien zijn in 5&33 Gallery in art’otel amsterdam.