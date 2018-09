Opening tentoonstelling Face to Face – Portretten uit de grootste fotocollectie van Nederland

Op donderdag 13 september openen verhalenverteller Onias Landveld, theatermaker Nele Eeckhout van AudioCollectief SCHIK en televisiemaker Wilfried de Jong op persoonlijke wijze de tentoonstelling Face to Face – Portretten uit de grootste fotocollectie van Nederland in het Nationaal Archief. Wat hebben Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky en danseres Mata Hari met elkaar te maken? En waarom staat schrijver Harry Mulisch naast Fidel Castro? In de tentoonstelling Face to Face ontdekt de bezoeker hoe personen die op het eerste gezicht niet altijd iets met elkaar gemeen hebben, toch samen een verhaal vertellen.

De tentoonstelling Face to Face toont een bijzondere selectie portretten uit de grootste fotocollectie van Nederland. De portretten worden in duo’s getoond en vormen samen met brieven, historische documenten, boeken, tijdschriften en andere foto’s spannende en onverwachte combinaties. Er ontstaan parallellen en tegenstellingen tussen mensen die niet altijd tijd en ruimte, maar wel een geschiedenis delen. In de tentoonstelling zijn originele en iconische portretfoto’s te zien van spraakmakende personen als Winston Churchill, Nelson Mandela en Margaret Thatcher en stijliconen als Marilyn Monroe en Audrey Hepburn. Wilfried de Jong, Onias Landveld en Nele Eeckhout, Mirke Kist en Sonia Houthuys van AudioCollectief SCHIK geven in audiobijdragen hun interpretatie van de verhalen achter de getoonde portretfoto’s.

Grootste fotocollectie van Nederland

Het Nationaal Archief bewaart de grootste fotocollectie van Nederland, met zo’n 15 miljoen foto’s uit de afgelopen 175 jaar. In de tentoonstelling worden foto’s getoond van Nederlandse fotografen, onder wie Ed van der Elsken, Eddy Posthuma de Boer, Bert Nienhuis en Erwin Olaf en buitenlandse fotografen als Yousuf Karsh, Lord Snowdon, Cecil Beaton, Philippe Halsman, René Burri en Gilles Caron.

Paradox

De tentoonstelling Face to Face is tot stand gekomen in samenwerking met Bas Vroege van Paradox. Paradox ontwikkelt projecten over eigentijdse maatschappelijke vraagstukken die worden aangedragen door documentairemakers, fotografen, schrijvers, artiesten en onderzoekers.

Nationaal Archief

In het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over jouw leven, onze geschiedenis en onze samenleving. We helpen je aan nieuwe inzichten door je altijd en overal toegang te geven tot ons nationaal geheugen.

Nationaal Archief

Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag

www.nationaalarchief.nl/facetoface