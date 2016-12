Social media inzetten als fotograaf, daar hebben we het al eerder over gehad. Toch blijkt het onderwerp onder fotografen te leven. Happix krijgt veel vragen van fotografen over Facebook. Want hoe kun je dat het best zakelijk inzetten? Stefan Schuyleman, verantwoordelijk voor Marketing en Ontwikkeling bij Happix, geeft tips.

“Natuurlijk is het leuk om updates te delen met je vrienden, maar klanten zitten daar veelal niet op te wachten. Ook persoonlijke meningen over bijvoorbeeld politiek of maatschappelijke thema’s kunnen potentiële klanten afschrikken. Het is daarom verstandig om je zakelijke en persoonlijke account te scheiden. Een persoonlijk profiel is voor persoonlijke updates. Voor je bedrijf kun je een zakelijke pagina maken. Het hebben van twee accounts helpt je om contacten te scheiden. Een zakelijke pagina op Facebook heeft wel andere mogelijkheden dan een persoonlijke pagina.”

Zakelijke informatie

“Een bedrijfspagina geeft je de mogelijkheid om zakelijke informatie weer te geven. Je kunt bijvoorbeeld de openingstijden van je bedrijf en de locatie plaatsen. Onderschat het weergeven van je locatie niet. Google en Facebook willen je ergens stationeren. Het weergeven van je locatie vergroot je vindbaarheid. Het is handig om zowel een bedrijfspagina als een persoonspagina aan te maken. Deze pagina’s kun je scheiden aan de hand van inrichting en uitstraling. Zo kom je niet in de verleiding om je privé updates te delen met je klanten.”

Interactie

“Facebook is een ander platform dan LinkedIn. LinkedIn is zakelijk en Facebook is wat informeler. Heb je een mooie bruidsreportage gemaakt? Dan is Facebook het platform om dit te delen. Facebook zorgt voor interactie met je doelgroep. Als jij op Facebook dingen plaatst, geef je jouw doelgroep de kans om je op Facebook aan te bevelen. Op het moment dat jij een mooie reportage post of een aantal foto’s plaatst van een leuke shoot, kun je de mensen in de foto’s taggen. De mensen op de foto’s krijgen vervolgens een melding waarin staat zij door jou vernoemd zijn in een bericht. Op die manier activeer je ook het netwerk van deze mensen. Voor je bereik biedt Facebook dus hele goede mogelijkheden.”

“Als je een update post op je zakelijke profiel, kun je er ook voor kiezen om deze te delen op je persoonlijke profiel en er een persoonlijke touch aan geven. Op deze manier bereik je twee netwerken die je aan elkaar koppelt.”

Engagement

“Een goed profiel inrichten is op Facebook makkelijker dan op LinkedIn. Vul op Facebook je basisgegevens en zakelijke gegevens goed in. Informatie over wat voor foto’s je maakt, welk type fotoshoots je doet, waarom je fotografie leuk vindt. Ook belangrijk: gebruik goede beelden. Vervolgens gaat het om interactie met de doelgroep. Bij Facebook is het, net als bij andere sociale media, belangrijk om engagement te krijgen. Engagement is betrokkenheid van je doelgroep. Dat wil zeggen dat je niet alleen informatie zendt, maar ook informatie deelt die betrekking heeft op je doelgroep. Een voorbeeld is het taggen van personen in foto’s. Je kunt ook berichten delen van mensen die jij leuk of belangrijk vindt. Doe dit op een sociale en persoonlijke manier. Warm en geïnteresseerd. Als je echt geïnteresseerd bent in andere mensen op Facebook, zullen zij ook geïnteresseerd zijn in wat jij doet. Plaats niet overdreven veel berichten, drie à vier keer per week is in principe voldoende. Als je merkt dat je een goede balans hebt gevonden tussen berichten die jij post, berichten waar je op reageert en berichten die je deelt van anderen, zal je doelgroep ook gebalanceerd op jou reageren.”

De tips op een rij:

Zorg dat jouw persoonlijke en zakelijke profiel goed gescheiden zijn;

Zorg dat je gebalanceerde berichten plaatst over wat je doet en wat je meemaakt;

Zoek vervolgens interactie met jouw doelgroep. Hierdoor waardeert deze groep je meer en ontstaan er reacties op je berichten. Dat maakt je profiel beter.

In dit filmpje legt Stefan het nogmaals uit.