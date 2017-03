Tatoeages. ‘Vroeger hadden tatoeages nog iets gevaarlijks, maar nu heeft zelfs de wiskundeleraar van je zoontje een tattoo,’ aldus Bill – een tatoeëerder van in de zestig. Hij is een van de geportretteerden in het boek ‘Why I love Tattoos’. Fotograaf Ralf Mitsch ging vanuit zijn fascinatie voor tattoos op onderzoek uit: waarom hebben mensen een tatoeage? In zijn boek zien we meer dan 50 portretten van mensen van verschillend pluimage: dik, dun, man en vrouw. In het boek geven ze zich bloot èn ze vertellen over de reden waarom ze hun huid hebben laten versieren.

“Ik wilde vroeger zelf een tatoeage hebben,” aldus Ralf Mitsch. “Maar dat is er niet van gekomen. Ik was te lang aan het twijfelen over wat ik wilde laten tatoeëren. Zoiets is toch voor altijd. Op een gegeven moment ben ik maar gestopt met erover na te denken.”

Ontmoeting

“De aanleiding voor deze serie was een ontmoeting op een feestje. Ik zag Holger, een man waarbij net onder zijn mouw een tatoeage tevoorschijn kwam. Ik heb hem gevraagd of ik hem mocht fotograferen. Van daaruit is het verder gegroeid.” De eerste mensen vond hij via de tattooshop op de hoek. “Zij hebben me in contact gebracht met een aantal mensen. Daarna heb ik een oproep op Facebook geplaatst.”

Tatoeages zijn vaak bedekt met kleding. Voor de foto’s moesten de modellen zich letterlijk en figuurlijk bloot geven. Hoe was dat voor de modellen? “Voor het ene model was dat makkelijker dan de andere. Soms duurt het even voordat iemand zich op z’n gemak voelt. Dan moet je het model een beetje opwarmen – een gesprek voeren, iemand gerust stellen, zorgen voor vertrouwen.”

Verslaving

Na alle portretten heeft Mitsch een goed beeld van de redenen waarom mensen een tatoeage nemen. “Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Mensen doen het vanwege een speciale betekenis van een tatoeage, bijvoorbeeld om iemand te herdenken. Anderen doen het vooral omdat ze het mooi vinden. Natuurlijk is er ook een combinatie van de twee mogelijk. Als mensen eenmaal beginnen aan een tattoo, dan is de kans vrij groot dat er nog meer volgen. Er bestaat dus toch iets als een verslaving aan tatoeages. Alle mensen die in het boek staan, hebben meer dan één tattoo.”

Een andere ‘ontdekking’ die Mitsch heeft gedaan, is een verschil tussen ouderen en jongeren. “Vroeger werden tatoeages vooral geplaatst op plekken die verborgen waren onder de kleding. Een tatoeage op de bovenarm of schouder, dat was een gangbare plek. Pas wanneer er geen ‘onzichtbare’ plekken meer vrij waren, ging men uitbreiden naar plekken die wel zichtbaar zijn, zoals de handen en in de nek. Jongeren kiezen bij een eerste tattoo juist wel voor een zichtbare plek. Zij werken meer van buiten naar binnen.”

Is de fotograaf na het zien van de tatoeages bij anderen zelf ‘besmet’ geraakt? “Nee, ik heb nog geen tatoeage. Ik wil er ook geen meer, het is goed zo. Met dit project is mijn fascinatie voldoende bevredigd.”

Bijna uitverkocht

‘Why I Love Tattoos’ is het eerste fotoboek van Mitsch. Het bestaat uit portretten en interviews. “De interviews zijn naderhand gemaakt, door Henk van Straten. Hij schrijft ook voor de Volkskrant. De opmaak van het boek is door Claudio Garcia, een grafisch vormgever, gemaakt. Het boek is inmiddels bijna uitverkocht.”

“Het proces om te komen tot een boek was interessant. Het heeft heel wat inspanning gekocht. Ik heb een aantal uitgeverijen benaderd, maar zij durfden het niet aan. Daarom heb ik het zelf gedaan. Uiteindelijk een goede beslissing. Dit jaar hoop ik wederom een boek uit te geven. Het onderwerp is nog geheim, maar het wordt weer een zelfde soort opzet. Dus Why I love… en de rest hou ik nog even voor me. Het proces om te komen tot een boek ken ik inmiddels, dus wat dat betreft is de keuze voor een tweede boek makkelijker. Het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld het ontwerp, papier en de grootte, tja, die zijn even moeilijk. Bij dit boek gaan we het net weer even anders doen.” Het boek ‘Why I love Tattoos’ kost 30 euro en is hier verkrijgbaar: http://whyilovetattoos.com/. Meer informatie: www.ralfmitschphotography.com.