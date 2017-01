Dit jaar worden voor de derde maal de Felix Schoeller Photo Awards uitgereikt. De Duitse fotowedstrijd wordt iedere twee jaar georganiseerd. Naast Duitse fotografen worden professionele fotografen van over de hele wereld uitgenodigd deel te nemen. Inzenden kan tot 31 maart.

In 2015 dienden fotografen uit 65 landen hun werk in. Fotografe Joëlle de Vries was destijds een van de vijf kanshebbers in de categorie portret.

Zes catgeorieën

De fotowedstrijd bestaat uit zes categorieën: Portrait, Landscape/Nature, Architecture/Industry, Photojournalism/Editorial Photography, Free Choice/Conceptual Photography en Best Work by an Emerging Photographer. Uit alle categoriewinnaars wordt een overall winnaar gekozen. De beste binnen een categorie wordt beloond met een prijs van 2 duizend euro, de overall winnaar krijgt een prijs van 10 duizend euro. Het talent ontvangt een bedrag van 5 duizend euro. Na de verkiezing wordt het werk van de winnaars en genomineerden enkele weken tentoongesteld in het Museum of Cultural History in Osnabrück.

Voorwaarden en aanvullende informatie kun je hier vinden.