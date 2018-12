De film ‘Harry Gruyaert. Photographer’ van Gerrit Messiaen vanaf 5 december in de bioscoop.

‘Harry Gruyaert. Photographer’ is vanaf 5 december te zien in bioscopen in Vlaanderen en Brussel: Cinema ZED-STUK (Leuven), Sphinx Cinema (Gent), BUDA kunstencentrum (Kortrijk), Filmhuis Klappei (Antwerpen), Cinéma Aventure (Brussel) en later deze maand ook in Cinema Lumière (Brugge) en Cinema Cartoon’s (Antwerpen).

“Een eervol beeld van een Grote Meneer. Met bijzondere vermelding voor de heerlijke accordeon-soundtrack van Tuur Florizoone.” – **** De Morgen

“Een boeiende documentaire. (..) prachtige muziek van Tuur Florizoone (..) een docu over fotografie die zelfs met de ogen dicht de moeite is.” – *** De Standaard

HARRY GRUYAERT. PHOTOGRAPHER

Dit is het verhaal van de 75-jarige Magnumfotograaf Harry Gruyaert, wiens leven werd gered door kleur. Harry groeide op in een streng katholieke gezin in Vlaanderen. Van zijn vader, die werkt bij Agfa Gevaert, mag hij geen fotograaf worden omdat dat zondig zou zijn. En dus besluit Harry om het huis te verlaten en te gaan reizen. Verstikt door zijn grijze, beklemmende achtergrond, ontdekt hij plots een wereld van licht en kleur. Gedreven door een liefde-haatverhouding en de onweerstaanbare drang om fotograaf te worden, groeit Harry Gruyaert uit tot de Europese pionier van de kleurenfotografie.

Met muziek van Tuur Florizoone en camerawerk van Jimmy Kets.

Bekijk de trailer