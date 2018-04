Binnenkort nieuwe mogelijkheden en functies voor deze camera’s uit de X-Serie.

Gorinchem, 12 april 2018 – Fujifilm voorziet de X-H1, X-T2, X-Pro2, X-E3 en X100F binnenkort van nieuwe firmware waarmee de mogelijkheden en functies van deze camera’s uit de X-Serie nog verder worden vergroot en verbeterd. De firmware upgrades voor deze camera’s staan gepland voor release aan het einde van april en mei 2018. FUJIFILM vindt feedback van haar gebruikers belangrijk en de verbeteringen die nu gepland staan zijn een direct gevolg van de vraag van vele fotografen die met een camera uit de FUJIFILM X serie werken. Verbeteringen bestaan onder andere uit de ondersteuning van de nieuwe FUJINON MKX18-55mmT2.9 en MKX50-135mmT2.9 cineobjectieven, een verder verbeterd fasedetectie AF algoritme en de mogelijkheid om foto’s onder te brengen in een bestandsmap naar keuze.

Firmware versies:

FUJIFILM X-E3 (versie 1.2.0) – Verwacht eind april 2018

1. Ondersteuning voor ‘FUJIFILM X RAW STUDIO’.

Met behulp van X-RAW STUDIO kunnen RAW bestanden batchgewijs vanuit de computer via de camera (en met behulp van een USB kabel) worden geconverteerd naar één van de beschikbare filmsimulaties die zich in de camera bevinden. X-RAW Studio kan zonder extra kosten worden gedownload via de website van FUJIFILM.

2. Ondersteuning voor het maken van backups en het herstellen van camera instellingen via FUJIFILM X Acquire.

Wanneer de camera via een USB kabel aan de computer wordt aangesloten waarop FUJIFILM

X Acquire is geïnstalleerd kan door middel van dit programma vervolgens een backup maken van de camera instellingen, of kunnen camera instellingen op de camera worden teruggeplaatst.

3. Ondersteuning voor het nieuw ontwikkelde FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ objectief.

Deze firmware geeft na installatie ondersteuning voor het nieuwe FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ objectief.

1) MF ring kan worden gebruikt als zoomring.

2) Behoud de zoom positie gedurende interval opnames.

3) Behoud de zoom positie terwijl opnames worden teruggekeken waardoor deze sneller opnieuw is te gebruiken wanneer er wordt teruggeschakeld naar de fotografie of video mogelijkheid.

4. Verbeterde ondersteuning voor radio gestuurde flitsers.

Na het installeren van de firmware upgrade worden de flitsmogelijkheden voor compatible radiogestuurde flitsers van derden beter ondersteund. Hierdoor wordt het gebruik van high speed sync, of TTL mogelijk.

5. Toevoeging van ‘Vergrote Indicatie Modus’.

Na het installeren van deze nieuwe firmware kan bepaalde informatie in de zoeker en achterop het LCD scherm vergroot worden weergegeven. Ook kan bepaalde informatie worden verplaatst en op een andere plek worden weergegeven.

6. Verbeterde Bleutooth®* connectiviteit via de ‘FUJIFILM Camera Remote’ app.

De mogelijkheden om apparaten te koppelen via Bluetooth® wordt verder uitgebreid wanneer gebruik wordt gemaakt van de laatste versie van de ‘FUJIFILM Camera Remote’ app.

1) Na de upgrade kunnen meerdere smartphones of tablets worden gekoppeld met de camera, met een maximum van 7 apparaten.

2) Na deze firmware upgrade kunnen, wanneer de camera hiervoor geschikt is, toekomstige firmware upgrades** worden uitgevoerd via een smartphone of tablet.

3) Ondersteuning voor draadloze bediening van de ontspanknop via Bluetooth®, wanneer de camera over Bluetooth® beschikt.

Firmware versie:

FUJIFILM X100F (Ver. 2.1.0) – Verwacht eind april 2018

1. Toevoeging van ‘Vergrote Indicatie Modus’.

Na het installeren van deze nieuwe firmware kan bepaalde informatie in de zoeker en achterop het LCD scherm vergroot worden weergegeven. Ook kan bepaalde informatie worden verplaatst en op een andere plek worden weergegeven.

Firmware versie:

FUJIFILM X-H1 (Ver. 1.10) – Verwacht mei 2018

1. Toevoeging van ‘Focus Bracketing’.

Na het installeren van deze firmware update kan er gebruik worden gemaakt van ‘focus bracketing’. Met behulp van deze optie kan de fotograaf automatisch het scherpstelpunt laten verleggen in stappen van 1 tot 10 tot een maximum van 999 opnames. De gemaakte opnames kunnen later met behulp van software worden samengevoegd om zo grotere scherptediepte te krijgen. Een optie die bijvoorbeeld handig is voor, landschap-, product- of macrofotografie.

2. Ondersteuning voor het nieuw ontwikkelde FUJINON MKX18-55mmT2.9 en FUJINON MKX50-135mmT2.9 Cine objectief.

Deze update geeft ondersteuning voor de nieuwe FUJINON MKX18-55mmT2.9 en FUJINON MKX50-135mmT2.9 Cine objectief.

1) Informatie met betrekking tot het diafragma kan op de monitor worden getoond. Na de installatie van deze firmware kan de gebruiker kiezen uit zowel weergave van T-stop of F-stop.

2) Na de upgrade kan de gebruiker de scherpstelafstand aflezen aan de hand van de afstandsindicator op de monitor.

3) Ondersteuning voor automatische kleur- en schaduwcorrecties.

4) Automatische berekening van de witbalans aan de hand van de positie van het objectief voor een correcte weergave van de gekozen film simulaties.

3. Toevoeging van ‘Vergrote Indicatie Modus’.

Na het installeren van deze nieuwe firmware kan bepaalde informatie in de zoeker en achterop het LCD scherm vergroot worden weergegeven. Ook kan bepaalde informatie worden verplaatst en op een andere plek worden weergegeven.

4. Verbeterde fasedetectie autofocus gedurende het maken van video opnames.

Toevoeging van fase detectie AF wanneer gebruik wordt gemaakt van de kleinst instelbare AF puntgrootte in enkelpunt AF modus. Hiermee is fase detectie AF nu beschikbaar voor alle 6 beschikbare AF puntgroottes wanneer gebruik wordt gemaakt van AF-S of AF-C in combinatie met video.

5. Fase detectie AF nu verder uitgebreid tot alle AF puntgroottes gedurende het fotograferen.

Toevoeging van fase detectie AF wanneer gebruik wordt gemaakt van de kleinst instelbare AF puntgrootte in enkelpunt AF modus. Hiermee is fase detectie AF nu beschikbaar voor alle 6 beschikbare AF puntgroottes wanneer gebruik wordt gemaakt van AF-S of AF-C tijdens het fotograferen.

6. Verbeterde Bluetooth®* connectiviteit via de ‘FUJIFILM Camera Remote’ app.

De mogelijkheden om apparaten te koppelen via Bluetooth® wordt verder uitgebreid wanneer gebruik wordt gemaakt van de laatste versie van de ‘FUJIFILM Camera Remote’ app.

1) Synchronisatie van ‘datum en tijd’ en/of ‘informatie m.b.t. Locatie’ op basis van Bluetooth® verbinding met een smartphone of tablet.

2) Na de upgrade kunnen meerdere smartphones of tablets worden gekoppeld met de camera, met een maximum van 7 apparaten.

3) Na deze firmware upgrade kunnen, wanneer de camera hiervoor geschikt is, toekomstige firmware upgrades** worden uitgevoerd via een smartphone of tablet.

4) Ondersteuning voor draadloze bediening van de ontspanknop via Bluetooth®, wanneer de camera over Bluetooth® beschikt.

7. Beeldstabilisatie kan worden in- en uitgeschakeld doormiddel van een Fn. Functietoets.

Om beeldstabilisatie sneller in- of uit te kunnen schakelen kan de optie ‘IS Mode’ na installatie van de firmware worden toegevoegd aan één van de beschikbare Fn. functietoetsen.

Firmware versie:

FUJIFILM X-T2 (Ver. 4.0) – Verwacht mei 2018

1. Toevoeging van ‘Focus Bracketing’.

Na het installeren van deze firmware update kan er gebruik worden gemaakt van ‘focus bracketing’. Met behulp van deze optie kan de fotograaf automatisch het scherpstelpunt laten verleggen in stappen van 1 tot 10 tot een maximum van 999 opnames. De gemaakte opnames kunnen later met behulp van software worden samengevoegd om zo grotere scherptediepte te krijgen. Een optie die bijvoorbeeld handig is voor, landschap-, product- of macrofotografie.

2. Ondersteuning voor het nieuw ontwikkelde FUJINON MKX18-55mmT2.9 en FUJINON MKX50-135mmT2.9 Cine objectief.

Deze update geeft ondersteuning voor de nieuwe FUJINON MKX18-55mmT2.9 en FUJINON MKX50-135mmT2.9 Cine objectief.

1) Informatie met betrekking tot het diafragma kan op de monitor worden getoond. Na de installatie van deze firmware kan de gebruiker kiezen uit zowel weergave van T-stop of F-stop.

2) Na de upgrade kan de gebruiker de scherpstelafstand aflezen aan de hand van de afstandsindicator op de monitor.

3) Ondersteuning voor automatische kleur- en schaduwcorrecties.

4) Automatische berekening van de witbalans aan de hand van de positie van het objectief voor een correcte weergave van de gekozen film simulaties

3. Toevoeging van ‘Vergrote Indicatie Modus’.

Na het installeren van deze nieuwe firmware kan bepaalde informatie in de zoeker en achterop het LCD scherm vergroot worden weergegeven. Ook kan bepaalde informatie worden verplaatst en op een andere plek worden weergegeven.

4. Toevoeging van de mogelijkheid om F-Log video opnames op te slaan op een SD geheugenkaart.

Wanneer de firmware is geüpgraded kan een F-log video opname worden opgeslagen op een SD geheugenkaart.

5. Mogelijkheid voor slow motion opnames in 1080/120P.

Met behulp van deze functie kunnen er slow motion opnames worden gemaakt met een beeldresolutie en snelheid van 1080/120P. Zo kunnen er spectaculaire slowmotion opnames worden gemaakt met een snelheid van 1/2, 1/4 en 1/5.

6. Verbeterde Fasedetectie AF

Een verdergaande verbetering van het AF algoritme biedt de volgende mogelijkheden:

1) Het AF systeem voor fase detectie AF is met 1.5 stop verbeterd van 0.5EV naar -1.0EV.

Dit brengt aanzienlijke verbeteringen met zich mee voor wat betreft de mogelijkheid om automatisch scherp te stellen in minder contrastrijke situaties en bij weinig licht.

2) Fase detectie AF kan nu worden gebruikt bij nog kleinere diafragma’s. Waar voorheen de camera moest overschakelen van fasedetectie AF naar contrastdetectie AF bij een diafragmawaarde van F8, zal dit nu pas te gebeuren bij een diafragma instelling kleiner dan F11. Hierdoor kan de XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR nu nog beter worden gebruikt in combinatie met de XF2X TC WR teleconverter, waarbij fasedetectie AF behouden kan blijven over de gehele zoomafstand.

3) Grote verbeteringen zijn gemaakt wanneer een zoomobjectief wordt gebruikt in combinatie met AF-C continu focus. Hierdoor wordt het fotograferen van snel en onvoorspelbaar bewegende onderwerpen zoals bij actie- en sporten aanzienlijk eenvoudiger.

4) Objecten met veel detaillering zoals vogels of dieren in het wild kunnen dankzij het verbeterde AF algoritme nu met meer eenvoud worden gevolgd en gefotografeerd.

7. Toevoeging van ‘Flikker Reductie’.

Deze optie maakt het mogelijk om onder meer omstandigheden waarbij kunstlicht het hoofdlicht vormt, zoals bij TL- of kwiklampen, te fotograferen. De camera houdt hierbij rekening met de frequentie van het lichtnet, waardoor de opname altijd wordt gemaakt op het meest optimale moment voor wat betreft de verlichting die in de ruimte wordt toegepast.

8. Toevoeging van de mogelijkheid om mappen aan te maken op de SD kaart en deze te selecteren.

Deze optie stelt gebruikers van deze camera in staat om mappen aan te maken / te selecteren waarin de opnames dienen te worden geplaatst. Een mapnaam kan bestaat uit maximaal 5 karakters.

Firmware versie:

FUJIFILM X-Pro2 (Ver. 5.0.0) – Verwacht mei 2018

1. Toevoeging van ‘Vergrote Indicatie Modus’.

Na het installeren van deze nieuwe firmware kan bepaalde informatie in de zoeker en achterop het LCD scherm vergroot worden weergegeven. Ook kan bepaalde informatie worden verplaatst en op een andere plek worden weergegeven.

2. Verbeterde Fasedetectie AF

Een verdergaande verbetering van het AF algoritme biedt de volgende mogelijkheden:

1) Het AF systeem voor fase detectie AF is met 1.5 stop verbeterd van 0.5EV naar -1.0EV.

Dit brengt aanzienlijke verbeteringen met zich mee voor wat betreft de mogelijkheid om automatisch scherp te stellen in minder contrastrijke situaties en bij weinig licht.

2) Fase detectie AF kan nu worden gebruikt bij nog kleinere diafragma’s. Waar voorheen de camera moest overschakelen van fasedetectie AF naar contrastdetectie AF bij een diafragmawaarde van F8, zal dit nu pas te gebeuren bij een diafragma instelling kleiner dan F11. Hierdoor kan de XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR nu nog beter worden gebruikt in combinatie met de XF2X TC WR teleconverter, waarbij fasedetectie AF behouden kan blijven over de gehele zoomafstand.

3) Grote verbeteringen zijn gemaakt wanneer een zoomobjectief wordt gebruikt in combinatie met AF-C continu focus. Hierdoor wordt het fotograferen van snel en onvoorspelbaar bewegende onderwerpen zoals bij actie- en sporten aanzienlijk eenvoudiger.

4) Objecten met veel detaillering zoals vogels of dieren in het wild kunnen dankzij het verbeterde AF algoritme nu met meer eenvoud worden gevolgd en gefotografeerd.

3. Toevoeging van ‘Flikker Reductie’.

Deze optie maakt het mogelijk om onder meer omstandigheden waarbij kunstlicht het hoofdlicht vormt, zoals bij TL- of kwiklampen, te fotograferen. De camera houdt hierbij rekening met de frequentie van het lichtnet, waardoor de opname altijd wordt gemaakt op het meest optimale moment voor wat betreft de verlichting die in de ruimte wordt toegepast.

4. Toevoeging van de mogelijkheid om mappen aan te maken op de SD kaart en deze te selecteren.

Deze optie stelt gebruikers van deze camera in staat om mappen aan te maken / te selecteren waarin de opnames dienen te worden geplaatst. Een mapnaam kan bestaat uit maximaal 5 karakters.

* De Bluetooth® merknaam en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. FUJIFILM beschikt over een licentie om deze handelsmerken te mogen gebruiken.

** Om deze mogelijkheid van firmware update en de draadloze bediening van de sluiter te kunnen gebruiken is ook een update nodig van de ‘FUJIFILM Camera Remote’ app. Deze staat gepland voor vrijgave in mei 2018.