Foam is jarig! Het museum bestaat inmiddels 15 jaar. Foam ontstond na de strijd om het Nederlands Fotomuseum dat uiteindelijk naar Rotterdam ging. Foam was en is het Amsterdamse antwoord: een museum met veel variatie, dat midden in de fotografische samenleving staat. Dat laatste kun je dit weekend merken door het uitgebreide programma onder de naam Foam Fusion.

Bij de opening van Foam Fusion afgelopen vrijdag kon de bezoeker ervaren dat de huidige fotografie geen hokjesgeest heeft. De zalen waren propvol bezoekers van alle leeftijden, maar vooral was er de jonge fotografieliefhebber. Bij de ingang kreeg je een muntje voor een consumptie en in sommige zalen speelde er muziek, waren er halfnaakte dansers en andere performances.

Het programma van Foam Fusion is overladen van moderniteiten op het gebied van de fotografie, zoals we dat van Foam gewend zijn. Fotografie is geen saaie foto aan de muur maar een installatie en een belevenis. Foto’s hangen hier en daar aan het plafond, er draaien films (fotografie is een onderdeel van de beeldcommunicatie: zowel stilstaand als bewegend).

Het goede van Foam is dat het museum zich weet te verbinden met diverse disciplines en opleidingen. Zo was de Strike a Pose een samenwerking met een student van de ROC. Ook kon je zines maken onder leiding van een New Yorks collectief. Bezoekers konden met plakband en polaroid zelf aan de slag om hun eigen pagina te maken.

Een gouden oude was de tentoonstelling Artist Duos. Het is de laatste tijd een veel voorkomend verschijnsel dat fotografen in duo’s samenwerken om daarbij de eenzijdige visie van een fotograaf alleen te doorbreken. Bekend is het koppel WassinkLundgren die foto’s maakten in Japan van oversteekplaatsen gezien vanuit twee gezichtspunten. Ook andere duo’s hangen in de zaal: Jaya Pelupessy en Felix van Dam; Blommers & Schumm; Otto Kaan; Scheltens & Abbenes; Taiyo Onorato & Nico Krebs; Anouk Kruithof en Jaap Scheeren.

Foam werkte ook samen met de Gerrit Rietveld Academie, die ieder jaar nieuwe, uitdagende samenwerkingen met academies in het binnen- en buitenland initieert. De afdeling fotografie van de Gerrit Rietveld zoekt daarbij partners in de kunst, de wetenschap en op het sociale, geëngageerde vlak, om samen te denken en te werken. Hieruit rollen kunstprojecten die dan weer tentoongesteld worden. In deze tentoonstelling worden twee recente doorlopende samenwerkingen gepresenteerd: Residentie: Fotografie & Psychiatrie en Boeken: Fotografie & Grafische Vormgeving. Aan de foto’s kon je beleven hoe het moet zijn om in een psychiatrisch instituut te moeten bivakkeren. Beklemmende beelden van kale tl-buizen aan het plafond afgewisseld met beelden van patiënten. Een goed initiatief en bijzonder dat eerstejaars studenten nu al in Foam kunnen hangen. Dit soort projecten halen het elitaire karakter van de fotografie onderuit.

