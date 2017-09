next

Foam presenteert het werk van twintig nieuwe Foam Talents. Foams jaarlijkse Talent Call heeft als doel uitzonderlijk fotografietalent onder de 35 jaar te ontdekken. De uiteindelijke selectie biedt een overzicht van de huidige ontwikkelingen binnen het medium.

De Foam Talent tentoonstelling is een internationaal platform voor de kunstenaars, waarmee Foam haar visie op de huidige staat van de fotografie presenteert. Veel kunstenaars die als Foam Talent werden geselecteerd zijn inmiddels gevestigde namen binnen de fotografie. Van 1 september t/m 12 november 2017 toont Foam het werk van de twintig geselecteerde kunstenaars in het museum in Amsterdam. Daarna zal de tentoonstelling internationaal gaan reizen.

De geselecteerde fotografen zijn: Sushant Chhabria (India), David De Beyter (Frankrijk), Mark Dorf (USA), Alinka Echeverría (Mexico/UK), Weronika Gęsicka (Polen), Wang Juyan (China), Thomas Kuijpers (Nederland), Quentin Lacombe (Frankrijk), Clément Lambelet (Zwitserland), Namsa Leuba (Zwitserland/Guinea) Erik Madigan Heck (USA), Alix Marie (Frankrijk), Martin Errichiello & Filippo Menichetti (Italië), Wang Nan (China), Kai Oh (Zuid Korea/Duitsland), Viacheslav Poliakov (Oekraïne), Ben Schonberger (USA), Sadegh Souri (Iran), Harit Srikhao (Thailand) en Vasantha Yogananthan (Frankrijk).

De tentoonstelling Foam Talent is van 1 september t/m 12 november te zien in Foam.

