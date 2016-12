Fotograaf Vincent Mentzel krijgt een schadevergoeding van 40.000 euro van bierbrouwer InBev vanwege schending van het auteursrecht. De rechtbank Amsterdam heeft dit op vrijdag 18 maart bepaald. “InBev heeft zonder toestemming een foto van mij bewerkt en voor commercieel gebruik aangeboden aan horecaondernemingen. Terwijl ik er vanuit ging dat deze foto als kunstobject in het kantoor van InBev zou komen te hangen,” aldus Mentzel.

Het gaat om een journalistieke foto, gemaakt in 1969. Te zien zijn voetbalsupporters, waarvan één een flesje Oranjeboom in de hand heeft. Bij de gewijzigde versie is Oranjeboom veranderd in een flesje Jupiler, bier dat gebrouwen wordt door InBev.

In 2012 heeft InBev een licentie gekocht voor het gebruik van de foto. Het bedrijf mocht de foto eenmalig vergroten en ophangen op kantoor. “We hebben afgesproken dat InBev de foto niet elders zou gebruiken. Ook mocht er niets worden gewijzigd.” Overeengekomen is destijds dat InBev een boetebedrag zou betalen wanneer het bedrijf zich niet aan de overeenkomst zou houden.

“Via een vriend kwam ik erachter dat InBev zich niet aan de afspraken hield. Hij trof in een café tegenover de Amsterdam Arena de aangepaste foto aan. InBev bleek horecagelegenheden de mogelijkheid te bieden de foto te gebruiken in hun zaak.” De foto werd op acht plekken ontdekt, waaronder in cafés, op websites en op menukaarten. De rechtbank kende per oneigenlijk gebruik 3300 euro schadevergoeding toe en droeg 1700 euro aan schadevergoeding op vanwege het wijzigen van de foto.

“De advocaat van de tegenpartij stelde over het wijzigen van het beeld dat het een ‘ludieke toevoeging aan een bestaand beeld’ betrof. Vervolgens vroeg de rechter of ik daar op wilde reageren. De stoom kwam uit mijn oren! Er wordt vaak zo neerbuigend gedaan over het gebruik van foto’s. Maar je moet met je poten van andermans werk afblijven. Je vraagt netjes of je de foto mag gebruiken en betaalt een honorarium. Zo hoort dat te gaan.”

De totale schadevergoeding is voorlopig slechts een voorschot. De bierbrouwer moet binnen veertien dagen na de uitspraak een lijst samenstellen met namen aan wie de foto is aangeboden en door wie deze is gebruikt. “De schadevergoeding kan dus nog hoger uitvallen. Ik neem aan dat InBev inmiddels alle foto’s heeft verwijderd. Maar mocht iemand nog een foto tegenkomen of zich herinneren dat het beeld ergens heeft gehangen, dan hoor ik het graag!”

Voor Mentzel is advocaat Ronald Vles van Bellius Advocaten actief. InBev was niet bereikbaar voor commentaar. Meer informatie: www.vincentmentzel.nl.