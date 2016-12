De 21-jarige Jacob Kaptein heeft volgens National Geographic de beste landschapsfoto van 2016 gemaakt. Hoofdrolspeler in zijn foto is een jonge beuk, die in een ondergelopen bos, omringd door reuzen, probeert te overleven. Kaptein heeft de foto gemaakt op de Veluwe. “Ik ben vaker naar deze plek geweest, heb er gefotografeerd op verschillende momenten met diverse omstandigheden. Voor deze fotowedstrijd heb ik maar één foto ingezonden. Het moest deze zijn.”

De foto is na zonsondergang gemaakt. “Ik heb geprobeerd de mysterieuze sfeer die er hing zo veel mogelijk weer te geven. Eerst heb ik een foto gemaakt waarbij je het bos op de achtergrond zag. Ook wel mooi, maar het was te druk. Het was windstil, het water was vlak. Daardoor zag je alle reflecties heel duidelijk in het water. Mooi, maar te veel van het goede met al die takken en bomen. Hoe kan ik dat verminderen, dacht ik. Ik kwam op het idee om het water te verstoren, door met mijn voeten het water te bewegen. Door te spelen met de sluitertijd, werden de reflecties steeds zachter. De foto straalt daardoor veel meer rust uit. Het resultaat vind ik heel mooi geworden, de beuk staat echt in het middelpunt, de lijnen van de bomen lopen naar het boompje. De kijker wordt daardoor het beeld ingetrokken.”

Marius van der Sandt Stichting

“Vorig jaar heb ik een beurs gekregen van de Marius van der Sandt stichting. Deze is bestemd voor talentvolle natuurfotografen. Jonge fotografen worden daarbij begeleid door ervaren fotografen zoals Jasper Doest en Theo Bosboom. Ik heb veel van ze geleerd. Ik heb heel wat tijd doorgebracht in het bos om te oefenen met verschillende technieken. Soms bleef ik bij een boer in de buurt slapen, zodat ik alle tijd had om foto’s te maken.”

Kaptein volgt een studie bos- en natuurbeheer aan de Universiteit Wageningen. “Ik zit nu in het derde jaar van mijn bachelor. Als ik die heb afgerond, ga ik een half jaar naar Noorwegen. Daarna wil ik een poging wagen om natuurfotograaf te worden. Het liefst voor National Geographic. Mocht het allemaal niet lukken, dan is het halen van mijn master mijn back-up plan.” Meer informatie: www.jacobkaptein.nl.