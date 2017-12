Jasper Tejano houdt zich sinds 2012 vooral bezig met straatfotografie. “Daarvoor maakte ik met name reisfoto’s. Op een gegeven moment had ik daarin mijn plafond bereikt. Mijn foto’s waren voor mijn gevoel bovendien te gekunsteld, te netjes en te technisch. Ik was op zoek naar iets anders om mijn creativiteit in kwijt te kunnen en mijn motivatie te behouden. Tijdens mijn zoektocht en uitstapjes naar andere fotografische genres, stuitte ik op een aantal Magnum fotografen. De straatfotografie van onder meer Henri Cartier-Bresson en Alex Webb deden mijn hart sneller slaan. Het opende mijn ogen voor een nieuwe manier om de wereld vast te leggen. Sindsdien focus ik me op de straatfotografie.”

“Het mooie aan straatfotografie vind ik dat je geen dure apparatuur, verschillende lenzen of modellen nodig hebt om de foto te krijgen die je voor ogen hebt. Enige vereisten zijn een betrouwbare compact camera, een interessante locatie en je fantasie. Als straatfotograaf kun je de conventionele fotografieregels overboord gooien en gaan ‘freewheelen’. Zo ontstaan vaak de mooiste foto’s. Ik vind het heerlijk om op straat te spelen met licht, schaduw en textuur. Het geeft voldoening wanneer je het juiste moment weet vast te leggen.”

Mentaal frame

“Wanneer ik ga fotograferen kijk ik eerst goed om me heen. Hoe zijn bijvoorbeeld de lichtomstandigheden? Vervolgens kies ik een plek uit waar ik foto’s ga maken. Dan maak ik een ‘mentaal frame’ en kijk ik hoe mensen zich in en uit het frame bewegen. Pas als ik het gevoel heb dat ik op die plek interessante foto’s kan maken, ga ik aan de slag met mijn camera. Na een aantal foto’s kijk ik of de belichting in orde is en of de mensen zich op de juiste positie binnen het frame bevinden. Vervolgens ga ik door met fotograferen, net zolang tot ik voldoende foto’s heb om uit te kiezen. Wanneer ik een plek zie met volop menselijk verkeer, een mooie achtergrond of prachtig licht gaat het fotograferen bijna instinctmatig. Ik kom in een staat van ‘creatieve rusteloosheid’ en moet fotograferen.”

Social media

“Eenmaal thuis doe ik niet veel aan nabewerking, hooguit croppen en spelen met scherpte en contrast. De foto’s deel ik via Facebook en Instagram.” Inmiddels wordt hij door een groot aantal mensen gevolgd.

Kleur

Tejano maakt foto’s in zwart-wit en kleur. Het laatste heeft zijn voorkeur. “Ook al bewonder ik fotografen die zwart-wit fotografie maken, zelf werk ik liever in kleur. Dat geeft de beelden voor mijn gevoel meer realisme en dynamiek. Vooral bij mijn foto’s van silhouetten zou het zwarte van mijn onderwerp verloren gaan in verschillende grijstinten. Ik heb kleur nodig om het onderwerp eruit te laten springen.”

Albumcover

Sinds vorig jaar krijgt Tejano voor zijn foto’s aandacht van nationale en internationale media en bedrijven. “Mijn foto’s zijn gepubliceerd in verschillende kunst- en straatfotografiemagazines, zowel online als in print. Ook ben ik voor een aantal internationale exposities uitgenodigd. Omdat ik als straatfotograaf aan de weg aan het timmeren ben, hoop ik in vijf jaar uit te groeien tot een van de belangrijkste straatfotografen in de Filipijnen en hopelijk zelfs Azië. Ik hoop dat bij evenementen of discussies over straatfotografie in de toekomst mijn naam genoemd, als iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit type fotografie. Daarnaast zou ik graag mijn fotoboeken willen laten publiceren. Mijn foto als albumcover van een grote internationale band als Coldplay, dat is een van mijn dromen.”

Misadventures

“Samen met mijn vrouw Rachel ben ik projecten aan het uitwerken voor ons initiatief ‘The Misadventurers’. We hebben als doel een straatfotografiekamp te organiseren, waarbij we deelnemers de kneepjes van het vak leren en hen aanmoedigen de straat op te gaan.”

Vier aansprekende foto’s

Voor dit artikel heeft Tejano vier foto’s uitgekozen die hem aanspreken. Hij vertelt kort waarom.

Foto 1. Trough a frosted glass

“De indoorschaatsbaan is altijd een interessante plek voor foto’s. Tijdens een van mijn bezoekjes was een jongen zijn sprongen aan het oefenen. Bij deze sprong was zijn landing perfect. Interessant aan dit beeld vind ik de combinatie tussen de gracieuze beweging van de schaatser en de pijl, die lijkt te zeggen: ‘zo moet je schaatsen’.

Foto 2. Lady in her overcoat

“In veel van mijn foto’s zie je silhouetten van mensen die zich bezig houden met alledaagse dingen zoals wandelen of op hun mobiel kijken. In dit geval zag ik aan de overkant van de straat een vrouw die diep was weggedoken in haar jas. Ze leek in gedachten verzonken. Tijdens het oversteken heb ik de foto gemaakt. Ik vraag me nog steeds af waar ze aan dacht.”

Foto 3. Monsoon Men

“Het licht- en schaduwspel in deze foto vind ik erg mooi. In deze foto gaan drie werklieden de strijd aan met de heftige regen. Met maar een paraplu maken ze echter geen kans tegen de sterke wind en regen.”

Foto 4. Life in windows

“In het zakendistrict van Hongkong heb ik interessante foto’s gemaakt, met mooie achtergronden. In deze foto heb ik een man in z’n onberispelijke pak kunnen vastleggen, op weg naar een borrel, diner of naar huis. Mooi aan dit beeld vind ik de manier waarop de foto in tweeën is gespleten. Elk deel vertelt een eigen verhaal, maar samen wordt het beeld nog interessanter.”

Meer informatie: Instagram.com/jaspertejano, Instagram.com/the.misadventurers.