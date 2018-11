Persbericht:

Door mijn campagne te steunen door een boek en/of print te kopen kan ik de productiekosten van het fotoboek “One year” bekostigen.

One year

In een jaar tijd ben ik de belangrijkste vrouwen in mijn leven verloren. Mijn tante, oma en moeder overleden. Dit verlies deelde ik met mijn toenmalige vriendin. Ook die relatie liep een aantal maanden na het overlijden van mijn moeder ten einde. Het proces heb ik instinctief gefotografeerd, naderhand zag ik de samenhang van de foto’s. Het is een poëtisch verhaal over verdriet, verlies en liefde, weergegeven in rauwe analoge zwart wit beelden. Ze laten mijn gevoelens op een symbolische manier zien van deze intense periode in mijn leven.

Het project is al meerdere malen geëxposeerd, nu is mijn droom om er een fotoboek van te maken. Als ode aan mijn moeder.

Voor meer informatie

https://www.voordekunst.nl/projecten/7870-fotoboek-one-year-1#het-verhaal