Donderdag 14 september is er weer de FOTODOK Bookclub. Fotograaf Rob Hornstra interviewt de Belgische fotograaf Max Pinckers, de Belgische fotografe Sanne de Wilde (Island of the Color Blind) en de Iraanse fotografe Amak Mahmoodian.

De 11e editie van de Bookclub staat in het teken van de tentoonstelling Voorbij Wij en Zij, over de betekenis van identiteit in onze veranderende samenleving. De Belgische fotograaf Max Pinckers fotografeerde voor zijn boek Lotus de wereld van Thaise transseksuelen. Een groep die fascineert, maar ook vaak wordt buitengesloten. Hij ziet een verband tussen deze ‘ladyboys’ en de identiteitscrisis van de hedendaagse documentairefotografie. Volgens Pinckers heeft ook de fotograaf die zich spreekwoordelijk onzichtbaar maakt als een ‘fly on the wall’ invloed op zijn onderwerp. Dat maakt van de gefotografeerde situatie geen leugen, maar de fotograaf is wel een onderdeel van het vastgelegde moment. Rob Hornstra gaat hier ongetwijfeld Pinckers meer over vragen.

Sanne de Wilde komt praten over haar verbluffende boek The Island of the Color Blind. Deze Belgische fotografe, o.a. werkzaam bij de Volkskrant, woont in Amsterdam en maakte naam met bekroonde projecten als The Dwarf Empire, Samoa Kekea en Snow White. Voor het boek The Island Of The Colorblind reisde Sanne naar Pingelap and Pohnpei, twee eilanden in Micronesië. die in 1780 zijn getroffen door een tsunami. Slechts twintig bewoners overleefden de natuurramp, waaronder de koning. Hij was kleurenblind en gaf het gen door aan zijn nakomelingen. De verlatenheid van het eiland en de religie die huwelijken met buitenlanders ontmoedigt, zorgde ervoor dat het gen zich volop verspreidde onder de bewoners. Sanne fotografeerde de eilandbewoners die al generaties lang kleurenblind zijn.

Ook te gast in Utrecht is de Iraanse fotografe Amak Mahmoodian wiens werk ook te zien is in de tentoonstelling Voorbij Wij en Zij. Ze zal meer vertellen over haar boek Shenasnamehwaarin zij de uniformiteit en individualiteit onderzoekt van Iraanse pasfoto’s. Shenasnameh is de naam van de officiële Iraanse geboorteakte. Hoewel dit document het hele leven geldig is, moet de foto volgens de huidige normen worden bijgewerkt. Met name voor Iraanse vrouwen gelden strikte normen voor het maken van het portret. Amak laat zien dat deze pasfoto’s, ondanks uniforme voorschriften, kleine uiterlijke verschillen in beeld brengen die het onderscheid maken tussen mensen.

Over de FOTODOK Boekenclub

Vier keer per jaar deelt fotograaf en fotoboekenliefhebber Rob Hornstra zijn passie voor fotoboeken. Per Boekenclub interviewt Hornstra drie gasten; fotografen, vormgevers en andere (fotografie)professionals, op het podium of via Skype. De besproken boeken zijn op de avond te koop, een mooie gelegenheid om ze meteen te laten signeren!

Locatie : Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht

Inloop : 19:30

Start : 20:00

Einde programma : 21:30

Laatste ronde: 22:30